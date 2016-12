VSCO maintenant compatible avec les images RAW

Les utilisateurs de VSCO peuvent désormais bénéficier des avantages d’une capture RAW avec la dernière mise à jour de l’application sous iOS 10.

En étant compatible avec ce format d’image qui conserve l’intégralité des données enregistrées lors de la capture (équivalent à un négatif en photographie numérique), VSCO offre ainsi à ses utilisateurs une plus grande marge de manœuvre lorsque vient le moment d’apporter des modifications à leurs images.

La capture RAW est possible avec l’iPhone 6s et 6s Plus, SE, 7 et 7 Plus.

«Avec un fichier RAW, vous pouvez récupérer les détails de la lumière perdue, ajuster librement l’équilibre des couleurs, et mettre pleinement en valeur les images RAW de votre iPhone et de votre caméra DSLR», explique le développeur.

Cette nouveauté nécessite toutefois iOS 10, puisque ce n’est qu’à partir de cette version du système d’exploitation qu’Apple a ajouté la possibilité pour les développeurs tiers d’effectuer la gestion des fichiers RAW. La capture RAW est possible avec l’iPhone 6s et 6s Plus, SE, 7 et 7 Plus, tandis que les utilisateurs pourront importer des fichiers RAW à l’iPhone 6 et 6 Plus pour en effectuer la modification.

VSCO n’a toutefois pas précisé si cette fonction allait trouver son chemin sur la version Android de son application. À noter que la compatibilité avec les fichiers RAW sous Android est offerte par des applications équivalentes, telles que Snapseed ou Lightroom.

Parallèlement à cette nouveauté, un nouvel ensemble de paramètres prédéfinis nommé Film X, qui offre «des contrôles avancés pour vous donner la pleine puissance expressive de la pellicule elle-même», fait également son introduction. Ces paramètres ne sont accessibles que pour les abonnés de VSCO X selon un tarif annuel de 20$.