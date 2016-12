Double Dragon IV verra le jour sur PlayStation 4 et PC

La vénérable série ayant popularisé le genre beat them all à l’arcade sera de retour le 30 janvier prochain, et conservera son apparence rétro.

Arc System Works, le studio ayant acquis les droits d’exploitation de la série en 2015, a pris tout le monde par surprise cette semaine en dévoilant Double Dragon IV.

À première vue, les joueurs nostalgiques et puristes pourraient s’imaginer que cette suite empruntera la même voie que celle de Double Dragon Neon, qui était un reboot moderne parodiant le scénario de la série originale. Mais non, les graphismes conserveront le look rétro de l’adaptation NES. Qui plus est, l’équipe responsable du projet est composée de Takaomi Kaneko (réalisateur), Yoshihisa Kishimoto (concepteur de personnages), Koji Ogata (compositeur), et Kei Oyama (programmeur) – les mêmes personnes ayant travaillé sur la version arcade du premier jeu, il y aura 30 ans l’an prochain.

Pour le moment, le site officiel de Double Dragon IV ne propose rien de bien tangible à son sujet;

les seules informations à propos du jeu sont celles offertes par sa bande-annonce. Le jeu offrira un mode histoire (qui pourra se jouer à deux en coop), un mode duel (confrontation), et un troisième mode inconnu qui devra probablement être déverrouillé en complétant le mode histoire. Le rendu du jeu respectera également le ratio de 16:9.

Au Japon, Double Dragon IV sera vendu 800¥ (environ 9$ CA ou 7€). Il pourra être téléchargé dès le 30 janvier prochain à partir du PlayStation Store sur PS4 ou Steam sur PC.