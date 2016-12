Fuite du prochain Chromebook d’ASUS

Le C302CA d’ASUS, un ordinateur portable convertible équipé d’un écran tactile 1080p de 12,5 pouces, s’est retrouvé sur la boutique Newegg pendant quelques instants ce lundi.

C’est ce que nous apprend le blogue Chrome Unboxed, qui n’a pas hésité une seconde pour commander le produit, malgré leur scepticisme plutôt élevé : ASUS n’ayant toujours pas officiellement annoncé le produit publiquement.

Une fois de plus, l’ajout d’un appareil dans l’inventaire d’une boutique en ligne semble être à l’origine de son dévoilement involontaire. On apprend ainsi que l’ordinateur en question serait équipé d’un processeur Intel Core m3-6Y30 d’un maximum de 2,2 GHz, d’un écran tactile 1080p de 12,5 pouces, de 4 Go de mémoire vive LPDDR3, de 64 Go d’espace de stockage EMMC, du Bluetooth 4.2, de deux ports USB-C 3.1, d’un porte audio analogique, d’un lecteur de carte microSD, et d’un clavier rétroéclairé.

Convertible, il est possible de rabattre l’écran du C302CA vers le dos du clavier afin de l’utiliser en mode tablette. Tout porte à croire que cet ordinateur, propulsé par Chrome OS, sera dévoilé dans le cadre du Consumer Electronics Show le mois prochain.

À noter que ce modèle précis, affiché à 499$ US, n’est possiblement que le modèle d’entrée de gamme. De précédentes fuites et rumeurs concernant l’appareil mentionnaient plutôt 8 Go de RAM et 32 Go d’espace de stockage.

Sans surprise, la page du produit a rapidement disparue du site de Newegg. Au moment d’écrire ces lignes toutefois, la commande envoyée par Chrome Unboxed n’a toujours pas été annulée.