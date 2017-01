BioWare révèle la date de lancement de Mass Effect : Andromeda

Après 5 ans d’attente depuis Mass Effect 3, les adeptes de la série de BioWare pourront enfin satisfaire leur curiosité en mars prochain.

Mass Effect : Andromeda, que BioWare décrit comme «le plus ambitieux Mass Effect à ce jour», verra le jour sur PlayStation 4, Xbox One et PC en Amérique du Nord le 21 mars prochain, et par la suite en Europe le 23 mars 2017.

Rappelons que le jeu est principalement développé à Montréal, avec l’appui des filiales du studio situées à Edmonton et à Austin. Andromeda proposera de nouvelles histoires, personnages, planètes, espèce, et une nouvelle mécanique de jeu. Le titre exploitera pour l’occasion la plus récente version du moteur Frostbite développé par EA DICE, qui promet (bien entendu) des graphismes à couper le souffle.

BioWare a également tenu à remercier les fans pour leur patience après que la sortie d’Andromeda ait été reportée au printemps 2017, le jeu n’ayant pas vu le jour comme prévu pour le temps des fêtes.

Cette annonce survient à la veille de la conférence de NVIDIA dans le cadre du CES 2017, un événement lors duquel des images de Mass Effect : Andromeda devraient être mises en valeur.