Canvas, un immense écran tactile inspiré par le Surface Studio

Dell s’attaque au marché principalement occupé par Wacom avec un écran tactile de 27 pouces destiné aux graphistes.

La semaine suivant le dévoilement du Surface Studio de Microsoft, Dell a profité de la conférence Adobe MAX pour diffusé une vidéo laissant entrevoir l’avenir de l’espace de travail des créateurs de contenus en mettant en vedette des produits non officiellement dévoilés. Dans le cadre du CES 2017, Dell a enfin levé le voile sur ces mystérieux appareils.

D’abord, on retrouve le XPS 27, un PC tout-en-un s’apparentant au Surface Studio qui se démarque par ses 10 haut-parleurs (deux tweeters, quatre médiums, et deux graves) pouvant générer un son à 50 W par canal. Son écran de 27 pouces de 3 840 × 2 160 pixels est tactile et respecte l’espace colorimétrique Adobe RGB, en plus d’être encadré de bordures très minces.

Ce tout-en-un pourra être précommandé à partir de 1 999$ CA sur le site canadien de Dell dès aujourd’hui. S’il est affiché à un prix beaucoup moins élevé que le Surface Studio, ses caractéristiques techniques ne sont toutefois pas comparables.

Les deux autres produits de la bande-annonce qui ont été dévoilés aujourd’hui sont le Canvas 27 et le Totem. Le premier est un écran tactile de 27 pouces qui s’emploie essentiellement comme une tablette, apposé sur la surface d’un bureau sous l’écran d’un PC tel un clavier. Il affiche une définition de 2 560 × 1 440 pixels, peut détecter jusqu’à 20 points de pression, et respecte lui aussi l’espace colorimétrique Adobe RGB.

Contrairement au XPS 27, le Canvas 27 présente des bordures très épaisses au bas et de chaque côté de son écran. Selon Dell, ces zones sont essentielles pour offrir aux illustrateurs et graphistes la possibilité d’apposer leurs bras pour plus de confort sans risquer que cette pression provoque des effets indésirables sur leur création.

Sans surprise, le Canvas est compatible avec le stylet, y compris ceux de Wacom. Il pourra fonctionner avec un PC sous Windows 10 via Mini HDMI, Mini DisplayPort et USB-C (des câbles HDMI / DisplayPort / USB-A vers leurs connecteurs miniatures sont inclus). Et tout comme le Surface Studio, on retrouve un cadran permettant à l’utilisateur d’accéder à des options complémentaires. Cet homologue au Surface Dial se nomme Totem et emploi les mêmes pilotes et API que ceux créés par Microsoft. Logiquement, le Totem pourra fonctionner sans problème avec un Surface Studio; même chose pour le Surface Dial et le Canvas.

Bien que Dell n’ait officiellement pas dévoilé le prix du Canvas 27, qui sera lancé le 30 mars prochain, on a précisé qu’un Totem serait inclus à l’achat. Selon Engadget, son prix serait fixé à 2 000$ US.