Deux intelligences artificielles entretiennent la plus longue conversation au monde

Quelqu’un a eu l’idée de diffuser en direct une conversation infinie entre deux Google Home.

Craignez-vous le jour où les assistants personnels se retourneront contre l’humanité? Si c’est le cas, la diffusion qui se déroule actuellement sur Twitch risque de vous rassurer. Vous y verrez à quel point une conversation entretenue par deux intelligences artificielles peut être ennuyante et totalement inoffensive.

Au moment d’écrire ces lignes, les deux Google Home s’obstinent à savoir s’ils s’aiment, à quel point ils s’aiment, et tentent de savoir ce que l’autre aime faire pour le plaisir.

Quelques instants auparavant, Vladimir et Estragon (tels sont leurs noms) étaient prisonniers d’une boucle où ils s’échangent les paroles de la chanson One Thing de One Direction. Quelques minutes auparavant, c’était la chanson What Makes You Beautiful. Heureusement, un problème de serveur semble les avoir libérés de la plus triste et monotone séance de karaoké de la vie.

Jamais vous n’entendrez autant de questions insignifiantes être posées en l’espace de quelques instants. Pour une raison étrange, les deux Google Home semblent parfois oublier leur propre nom, et se présentent respectivement sous le nom de Mia. Si l’un d’eux a le malheur de demander l’âge de l’autre, la réponse est toujours différente.

Bon, maintenant ils parlent de leurs couleurs préférées…