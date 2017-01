Nintendo Switch : Fuites d’accessoires prévus pour le lancement

Des fiches de produits destinés à la Nintendo Switch ont été partagées sur la Toile moins de 2 jours avant sa présentation officielle.

Mardi, un dénommé DroidXAce sur Twitter a partagé près d’une vingtaine de photos d’un présumé document interne du fabricant d’accessoires et périphériques Hori montrant des concepts de produits destinés à la mystérieuse prochaine console de Nintendo.

Bien que l’authenticité de ces images soit toujours incertaine, la chroniqueuse Laura Kate Dale (responsable de plusieurs révélations véridiques concernant la Nintendo Switch) a par la suite affirmé que cette fuite était bien réelle.

On y voit entre autre chose un skin inspiré du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild qui mentionne mars 2017 comme date de disponibilité. Récemment, des rumeurs ont suggéré que le prochain Zelda pourrait ne pas voir le jour au moment du lancement de la Switch. Le contraire semble pourtant être prévu, à moins qu’Hori ait l’idée étrange de commercialiser ce produit avant même que le jeu se retrouve sur les tablettes. À noter également qu’il s’agit de la seule fiche en anglais, et qu’elle est aussi la seule affichant une date, ce qui peut alimenter les craintes que la console ne soit pas commercialisée en France au même moment.

Il est également question d’un joystick de borne d’arcade de la gamme Real Arcade Pro affiché à 150€ (environ 210$ CA), ce qui peut sembler surprenant à première vue, malgré qu’Hori n’en soit pas à son premier périphérique du genre. Si ce produit voit le jour au lancement de la Switch, il faudrait logiquement qu’un «véritable» jeu de combat soit également prévu pour justifier un tel achat à prix élevé (et non un simple portage de Super Smash Bros. Mais aucune rumeur concernant le développement d’un jeu de combat n’a circulé récemment.

Parallèlement à cette fuite, une autre provenant du forum de discussion NeoGAF nous offre de nouvelles images en couleurs, dont notamment un meilleur aperçu du Hori Pad, une manette très fortement inspirée de celle de la Xbox One (tout comme la Wii U Pro Controller de Nintendo).

On peut mieux voir le bouton identifié par l’icône d’un cercle à l’intérieur d’un carré dont la vocation présumée serait liée à l’enregistrement d’une partie ou le partage de celle-ci vers un service de diffusion en direct. Sur la Joy Pad gauche de la Switch, l’équivalent de ce bouton est de forme carrée affichant un cercle à l’intérieur. On retrouve également un bouton pour activer le mode turbo.

À noter qu’il est normal pour une entreprise comme Hori d’explorer diverses options destinées à une console sans pour autant avoir de l’information privilégiée de la part du fabricant de ladite console. Ces documents peuvent être réels, mais cela ne signifie pas que tous ces produits verront nécessairement le jour à la date indiquée.

Il en va de même pour la liste présumée des jeux Nintendo Switch affichée dans l’inventaire d’une des boutiques de GameStop en Allemagne. Ce détaillant a pu simplement intégrer ces jeux de manière temporaire dans le but d’activer les précommandes au moment de leur dévoilement officiel.

Rappelons que la présentation officielle de Nintendo sera diffusée sur YouTube ce jeudi 12 janvier à 23h (heure de Montréal) ou le vendredi 13 janvier à 5h (heure de Paris).