Il y aura suffisamment de Nintendo Switch pour tout le monde selon Reggie Fils-Aimé

Le PDG de Nintendo of America se dit convaincu que 2 millions de Nintendo Switch pour son lancement seront suffisantes pour satisfaire la demande.

Aux yeux de Reggie Fils-Aimé, il est faux de croire que les ruptures de stock qui ont affligé (et affligent toujours) la NES Classic Edition depuis son lancement en novembre laissent présager que la situation se répétera avec la Nintendo Switch.

Le fait que la Nintendo Switch sera lancée significativement bien avant l’approche des fêtes permettra à l’entreprise de satisfaire la demande.

«Ce que nous avons déclaré publiquement est qu’il y aura 2 millions de consoles qui seront expédiées à l’échelle internationale pour le lancement, essentiellement à travers le premier mois», a rappelé le PDG de Nintendo of America en entrevue avec le magazine Wired.

Pour Fils-Aimé, le fait que la Nintendo Switch sera lancée en mars, et non à l’automne, période de pointe où la demande pour de tels produits est significativement plus élevée à l’approche des fêtes, permettra à l’entreprise de satisfaire la demande.

«Notre objectif est de s’assurer que le consommateur qui veut acheter une Nintendo Switch pourra acheter une Nintendo Switch. C’est ainsi que nous construisons notre chaîne d’approvisionnement, c’est ainsi que nous calculons la quantité de produits disponibles.»

Il a profité de l’occasion pour répondre aux préoccupations des consommateurs à cet égard, qui semblent principalement fondées sur l’incapacité de se procurer la NES Classic Edition.

«Ce qui s’est passé avec la NES Classic, c’est que la demande mondiale était bien au-delà de tout ce que nous avions anticipé, et c’est ce qui a créé des pénuries. La bonne nouvelle, du moins pour les consommateurs en Amérique, c’est que nous allons continuer à produire la NES Classic. Avec le niveau d’approvisionnement actuel, la demande constante sera satisfaite. Nous sommes conscients de ses inquiétudes.»

Il est également important de souligner que ces deux produits ne ciblent pas les mêmes bourses. Alors que la NES Classic est affichée en magasin à 80$, un prix beaucoup plus susceptible de provoquer un achat compulsif, la Nintendo Switch est tout de même un produit qui se vend 400$. Beaucoup de personnes ont d’ailleurs manifesté leur déception quant à ce prix élevé, pouvant laisser croire à un accueil mitigé pour cette nouvelle console. Cela dit, beaucoup de personnes ont tout autant critiqué l’incapacité de la NES Classic Edition à offrir plus que ses 30 jeux de base, convaincus que cet aspect allait causer sa perte. Inutile de souligner bien entendu que ces sceptiques ont été confondus.

Metroid et Earthbound sur Nintendo Switch?

Toujours suite à la présentation de jeudi dernier, Reggie Fils-Aimé s’est également entretenu avec GameSpot au sujet de certaines franchises de Nintendo n’ayant pas été mentionnées lors de la conférence.

«Plus tôt aujourd’hui, on m’a posé des questions à propos de Mother 3 [Earthbound]; peut-être pourriez-vous me poser des questions sur Metroid», a lancé le grand patron de Nintendo of America, sur un air amusé. «Encore une fois, je suis fier comme dirigeant de Nintendo de préciser que nous lisons tous les forums de discussion et les commentaires et nous avons une très bonne compréhension des souhaits de nos consommateurs. Et croyez-moi, nous gardons cela en tête lorsque nous travaillons pour créer du contenu.»

Fils-Aimé croit que Nintendo a appris avec la Wii U à mieux gérer le calendrier de ses sorties.

«Je n’ai rien à dévoiler pour l’instant, mais nous sommes conscients qu’il existe des séries importantes pour lesquelles les consommateurs sont impatients de pouvoir jouer à un nouvel opus. Bref, nous en sommes conscients, et venez m’en reparler dans un an pour faire un retour en arrière et voir ce qui se sera passé.»

Des propos qui donnent une lueur d’espoir pour les fans de ces séries trop souvent ignorées par Nintendo, bien que ce ne soit pas la première fois que l’entreprise nous promet des surprises en réserve à leur sujet.

D’ailleurs, au sujet du calendrier des sorties de la Nintendo Switch, Fils-Aimé a mentionné que cet aspect était l’une des choses que Nintendo avait apprises avec la Wii U. Concrètement, l’entreprise veut s’assurer qu’il n’y ait aucune grande période sans nouveaux jeux avec la Nintendo Switch en lançant sous une base régulière des jeux AAA sur le nouveau système.

Reste à voir maintenant si toutes ces promesses seront tenues.