Le support Joy-Con inclus avec la Nintendo Switch ne chargera pas vos manettes

Une image tirée du site japonais de Nintendo confirme que sa prochaine console nécessitera un accessoire pour y jouer sans craindre pour l’autonomie de votre manette.

En concevant la Nintendo Switch, les ingénieurs de Nintendo ont pris la bonne décision d’adopter l’USB-C au détriment de connecteurs propriétaires dont les câbles et accessoires sont généralement affichés à un prix plus élevé. Cela signifie que si par mégarde vous oubliez le chargeur de votre console à la maison, vous pourriez techniquement recharger celle-ci en y branchant n’importe quel câble USB-C : pourvu que le courant fourni par celui-ci respecte les limites d’alimentation de l’appareil.

Qu’en est-il de la manette? Malheureusement, le support Joy-Con, cet accessoire qui permet de lier les deux Joy-Con en une seule manette, inclut avec la Nintendo Switch sera dépourvu de port USB-C. Concrètement, si les batteries de vos Joy-Con tombent à plat pendant une partie de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, vous devrez les retirer du support puis les attacher à l’écran de la Switch, vous forçant à poursuivre votre aventure en mode portable.

C’est en effet ce que l’on apprend en visitant le site japonais de Nintendo, où l’on retrouve un schéma montrant le fameux port USB-C du support de recharge Joy-Con (qui se distingue par ses manches semi-transparentes). Le connecteur en question, situé sur le dessus du périphérique, n’est pas mentionné sur le schéma du support Joy-Con inclut avec la Nintendo Switch (aux manches opaques).

Les autres images du même site viennent d’ailleurs confirmer cette crainte. On peut voir à plusieurs reprises le support Joy-Con présenté sous un angle (comme l’image en tête de cet article et celle ci-dessous) qui démontre bien qu’aucun port USB-C n’est présent.

Les consommateurs qui veulent profiter de la pleine puissance de leur Nintendo Switch sont invités à investir dans un support de recharge Joy-Con, au coût 40$. Pourtant, une autre option plus abordable pourrait s’offrir à eux.

En effet, rappelons que le seul connecteur de l’unité mobile de la Nintendo Switch est un port USB-C. En déposant celle-ci sur la station d’accueil connecté au téléviseur, le système redistribue la puissance des deux appareils dans le but d’offrir une expérience de jeu 1080p complète. Logiquement, si l’on connecte une rallonge USB-C depuis la fente de la station d’accueil vers l’unité mobile, on obtiendrait ainsi les mêmes bénéfices.

On se retrouverait ainsi avec les Joy-Con fixés à l’unité mobile de la Nintendo Switch (dont l’écran resterait éteint) et les images du jeu diffusées sur le téléviseur selon la pleine puissance de la console. Le hic? Il est plutôt difficile de trouver sur le marché un câble USB-C avec embouts mâle et femelle d’une longueur de plus d’un mètre.