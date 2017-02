Facebook souhaite privilégier les publications authentiques

Parallèlement à la guerre aux fausses nouvelles, Facebook s’attaque désormais aux pages qui tentent de tirer profit de son algorithme.

Aux dires de Facebook, la communication authentique est l’une des valeurs fondamentales de son entreprise. C’est pourquoi elle annonce aujourd’hui une énième mise à jour de son fil d’actualité. Les modifications apportées dans le cadre de celle-ci permettront à son algorithme d’afficher plus efficacement et rapidement les publications pertinentes et authentiques, croit l’entreprise.

D’abord, de nouveaux indicateurs lui permettront d’identifier et classer les véritables publications afin d’en augmenter la visibilité, au détriment des publications trompeuses, sensationnalistes, ou indésirables (spam).

Pour ce faire, Facebook détectera les pages reconnues pour publier du contenu indésirable ou pour tenter de tirer profit de son algorithme avec des moyens jugés inappropriés, comme de demander à ses utilisateurs d’aider, de réagir, de partager ou de commenter. Par exemple, si les messages d’une page Facebook sont souvent masqués, ce comportement peut être un indicateur que ce type de contenu vous tape royalement sur les nerfs.

Ces données seront ensuite utilisées pour entraîner son algorithme dans l’identification perpétuelle de ce genre de publications pour ainsi les restreindre de votre fil d’actualité.

Ensuite, Facebook souhaite repérer plus rapidement les contenus pertinents et authentiques afin de les afficher sur votre fil d’actualité de façon plus ponctuelle. Cela se fera en mesurant l’évolution progressive des réactions, une observation qui sera bien entendu influencée par la relation que vous entretenez avec les personnes ayant réagi. Comme c’est actuellement le cas, si l’un de vos amis vient tout juste de laisser un commentaire sous une publication, celle-ci est plus susceptible d’apparaître en premier sur votre fil d’actualité.

Par exemple, si une publication en lien avec votre équipe sportive préférée reçoit soudainement beaucoup de réactions, celle-ci aura plus de chances d’apparaître rapidement dans votre fil d’actualité.

«Nous prévoyons que la plupart des pages ne verront aucune modification significative à leur visibilité sur le fil d’actualité», assure l’entreprise. «Certaines pages peuvent afficher une légère augmentation du trafic de référence ou des clics sortants, et certaines pages peuvent afficher des diminutions mineures. Les pages devraient continuer à publier des articles pertinents pour leur public.»