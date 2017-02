Denis Villeneuve réalisera la reprise de Dune

Tandis que nous sommes toujours impatients de voir ce qu’aura l’air Blade Runner 2049, le réalisateur québécois Denis Villeneuve vient d’être confirmé pour un nouveau projet : Dune.

Le célèbre roman de science-fiction de Frank Herbert, Dune, trouvera son chemin au grand-écran, porté par le studio Legendary Pictures. Ça, on le savait déjà depuis un bon moment. Ce que l’on ignorait toutefois, malgré des rumeurs persistantes à cet effet, c’est que Denis Villeneuve (Incendies, Sicario, Arrival) allait être aux commandes de la réalisation.

C’est en effet ce qu’a confirmé hier soir Brian Herbert, fils de l’auteur du roman, sur Twitter.

It's official — Legendary Pictures has signed the very talented Denis Villeneuve to direct the exciting new DUNE series film project.

