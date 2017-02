Bill Nye est de retour sur Netflix pour sauver le monde

Le vulgarisateur scientifique connu pour son émission Bill Nye The Science Guy effectuera un retour au petit écran en avril prochain.

Sa nouvelle émission, nommée Bill Nye Saves the World, sera composée d’épisodes dans lesquels le curieux ingénieur mécanique abordera un sujet ou concept scientifique avec la collaboration d’une équipe de correspondants – Karlie Kloss, Emily Calandrelli, Joanna Hausmann, Derek Muller, et Nazeem Hussain.

Parmi les invités ayant déjà enregistrés leur participation (comme le prouve la bande-annonce), on retrouve Zach Braff, Rachel Bloom, Diamond Stone, Tim Gunn, Donald Faison, Wil Wheaton, Joel McHale, et Steve Aoki.

Contrairement à la majorité des productions originales de Netflix, Bill Nye Saves the World est une émission enregistrée devant public, similaire à une autre exclusivité de la plateforme, le talk-show Chelsea. Selon les premiers extraits dévoilés par la production, bien que l’émission traitera majoritairement de véritables concepts scientifiques, certains autres mythes et sujets plus controversés – dont la médecine alternative – seront également déboulonnés par Bill Nye.

La première de Bill Nye Saves the World est prévue le 21 avril prochain. Selon USA Today, les 13 épisodes pourront être regardés en rafale sur Netflix à cette date.