Pokémon GO souligne la Saint-Valentin

À l’occasion de la Saint-Valentin, Niantic a déployé aujourd’hui un événement spécial qui permettra aux joueurs de Pokémon GO de profiter de quelques bonus.

Depuis 13h cet après-midi (ou 20h pour nos amis français), les dresseurs de Pokémon peuvent obtenir le double de bonbons en attrapant ou transférant leurs bêtes, incluant l’éclosion de leurs œufs. Leur copain Pokémon bénéficie également d’une performance accrue qui fera en sorte qu’il accumulera ses bonbons deux fois plus rapidement.

Qui plus est, les Pokémon roses – dont Chansey et Clefable (Leveinard et Mélodelfe) – seront également à l’honneur, puisqu’il sera plus fréquent de croiser ceux-ci dans votre environnement. Alors que l’éclosion d’œufs vous apportera deux fois plus de bonbons, Niantic précise que l’incubation générera plus souvent des Cleffa, Igglybuff et Smoochum (Mélo, Toudoudou et Lippouti).

Enfin, dernier détail et non le moindre : la durée des leurres sera exceptionnellement prolongée à 6 heures au lieu de la période de 30 minutes habituelle. Pourquoi? Parce que les Pokémon seront soudainement plus affectueux et plus attirés par les dresseurs. Parce que c’est la Saint-Valentin.

Certains s’inquiètent toutefois que Niantic investisse son temps à travailler sur un événement temporaire, plutôt que sur des fonctionnalités plus importantes, telles qu’un système de gym plus développé, un mode PvP, ou simplement la possibilité d’échanger des Pokémon avec d’autres joueurs – comme le promettait d’ailleurs la bande-annonce du jeu en septembre 2015 (ci-dessus).

L’événement Saint-Valentin de Pokémon GO prendra fin le 15 février prochain.