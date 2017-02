Nouvelle bande-annonce de Resident Evil : Vendetta

Resident Evil : Vendetta, le troisième film d’animation de la célèbre série d’horreur, prendra l’affiche en Amérique du Nord cet été.

Lorsqu’il est question de Resident Evil, on peut dire que les choses sont loin d’être simples.

D’abord, il y a les jeux de la série principale, dont le septième chapitre a été chaleureusement accueilli par la critique le mois dernier. Ensuite, on retrouve une panoplie de jeux dérivés, dont les scénarios ne sont pas toujours officiellement rattachés au canon de la série (à l’exception de la sous-série Revelations, dont le scénario fait officiellement partie de l’histoire principale).

Au cinéma, on a la série de films – 6 en tout – mettant en vedette Milla Jovovich. L’histoire de celle-ci n’a rien à voir avec les jeux vidéo non plus, au contraire d’une autre série de films, des longs-métrages d’animation cette fois, qui deviendra une trilogie cet été avec Resident Evil : Vendetta. Voici la bande-annonce, partagée par Sony Pictures vendredi dernier :

Réalisé par Takanori Tsuhimoto (Bushido Man), avec Takashi Shimizu (The Gudge) à titre de producteur exécutif, Resident Evil : Vendetta met en vedette Leon Kennedy, Chris Redfield et Rebecca Chambers. C’est en quelque sorte un retour aux sources pour la franchise. On sait que l’action du film se déroule après Resident Evil 6, mais on ignore toujours si son scénario viendra répondre à certaines questions demeurées sans réponse par Resident Evil 7.

Le trio sera confronté à Glenn Arias, un homme ayant pris le contrôle du nouvel Umbrella et des opérations de TRICELL, dont l’objectif est de déployer une nouvelle souche d’un virus nommé Trigger Virus dans la ville de New York, dans l’espoir d’y voir sa population se transformer en une armée d’armes biologiques.

«La chose merveilleuse à propos de mes produits, c’est qu’ils savent distinguer un allié d’un ennemi», lance-t-il à propos de l’infection qui découle de ce nouveau virus.

Potentiels divulgâcheurs pour Resident Evil 7

Mais voilà, alors que les choses ne sont pas simples en ce qui concerne Resident Evil tout court, elles ne le sont pas plus pour l’un de ses personnages principaux : Chris Redfield.

C’est qu’à travers l’évolution des jeux de la série, y compris le remake du tout premier, Chris a souvent changé d’apparence. D’abord plutôt svelte, il a semblé avoir consommé une bonne dose de stéroïdes lors de son retour dans Resident Evil 5. Son visage a également changé. Et voilà que l’on retrouve une version de lui plutôt conforme avec cette apparence – au contraire de son caméo dans Resident Evil 7.

Cette disparité viendra certainement alimenter la théorie voulant que celui qui se présente à la fin du jeu comme Redfield, et qui est identifié comme Chris Redfield au générique, soit en réalité un imposteur. Bien des adeptes de Resident Evil semblent croire qu’il s’agit plutôt de Hunk, un membre de l’escouade d’élite d’Umbrella toujours masqué que l’on a pu croiser dans les précédents jeux de la franchise.

Ce mystère sera-t-il résolu dans le DLC Not a Hero de Resident Evil 7 prévu ce printemps, ou faudra-t-il attendre la sortie en salles de Resident Evil : Vendetta cet été? À suivre…