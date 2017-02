Nintendo dévoile la passe saisonnière de Zelda : Breath of the Wild

Après Mario Kart 8, Nintendo s’aventurera à nouveau sur le terrain des DLC payants avec The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

«Lors de la création du monde de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, nous avons concentrés nos efforts pour faire d’Hyrule un endroit gigantesque», explique Eiji Aonuma, le producteur de la série. «Puisque cette incarnation d’Hyrule est si vaste, nous souhaitons que tous les joueurs y vivent une variété d’expériences amusantes au cours de leur exploration. Pour les aider, nous avons décidé de créer du contenu supplémentaire pour le jeu – une première pour la série principale de The Legend of Zelda.»

Offerte dès le lancement du jeu le 3 mars prochain, la passe saisonnière affichée à 20$ US (ou 20€) comprendra 3 nouveaux coffres aux trésors accessibles depuis le Great Plateau qui contiendront un chandail à l’effigie de la Nintendo Switch (que Link pourra porter au cours de son aventure) ainsi que des items pratiques. Elle sera également constituée de deux DLC :

Un premier ensemble déployé cet été proposera un défi se déroulant dans Cave of Trials, un mode de difficulté plus élevé, et une nouvelle fonction pour la carte géographique interactive.

Un second ensemble accessible vers la fin de 2017 ajoutera de nouveaux défis et permettra aux joueurs de profiter d’un nouveau donjon et d’une nouvelle quête originale.

«Le monde d’Hyrule vous attend, et nous espérons que la quête principale et le contenu supplémentaire vous fourniront un endroit pour jouer, explorer et vous amuser pour longtemps.»

À noter que la passe saisonnière de Breath of the Wild sera accessible à partir de l’eShop tant sur la Wii U que sur la Nintendo Switch.