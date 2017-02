Plus de 80 nouveaux Pokémon envahissent Pokémon GO

Après une attente insoutenable pour certains, Niantic a enfin annoncé aujourd’hui une importante mise à jour de Pokémon GO qui introduira plus de 80 bêtes croisées initialement à Johto dans Pokémon Or et Argent.

Ces nouveaux Pokémon de la deuxième génération, incluant Chikorita, Cyndaquil et Totodile (Germignon, Héricendre et Kaiminus), pourront être aperçus à compter de cette semaine dans votre environnement, aux côtés de ceux qui ont déjà trouvé leur chemin vers votre Pokédex.

Vous risquez également de croiser de nouvelles variations mâles ou femelles de Pokémon existants, sans compter que de nouvelles évolutions sont également au programme. Comme le précise Niantic, certains Pokémon originalement découverts dans la région de Kanto auront bientôt la possibilité d’évoluer pour devenir des Pokémon habitant la région de Johto. Collectionnez les objets d’évolution permettant cette transition, qui seront distribués par les PokéStops.

Cette mise à jour intègre également de nouvelles fonctionnalités, dont un nouveau système de rencontre.

«Lorsque vous croiserez des Pokémon dans la nature, ne soyez pas surpris(e) de les voir réagir d’une nouvelle manière lorsque vous tenterez de les attraper», explique Niantic. «Vous remarquerez également l’ajout de nouveaux sélecteurs d’objets, vous permettant ainsi de choisir les Baies et Poké Balls directement à partir de l’écran de rencontre. Affinez votre technique pour attraper ces Pokémon insaisissables!»

De nouvelles Baies, les Nanab et Nanana, intégreront également les PokéStops. La première variété permet de ralentir les mouvements des Pokémon qui les mangent, facilitant ainsi la capture, tandis que les Baies Nanana doublent le nombre de bonbons que vous obtiendrez lors de la capture.

Enfin, il sera possible de personnaliser davantage le look de votre avatar avec de nouveaux chapeaux, chemises, pantalons et autres accessoires.