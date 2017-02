Resident Evil 7 a dominé le palmarès des ventes en janvier aux États-Unis

Selon le groupe NPD, le dernier chapitre de la populaire série d’horreur de Capcom est le jeu qui s’est le mieux vendu le mois dernier au sud de la frontière.

Il s’agit de tout un exploit pour un titre qui n’a pu profiter que d’une portion du mois.

«En seulement cinq jours sur le marché, Resident Evil 7 : Biohazard a été le jeu le plus vendu en janvier», explique l’analyste Sam Naji de la firme NPD. «La dernière fois que Capcom a trôné au palmarès des ventes mensuelles (en dollars) a été en mars 2009 avec Resident Evil 5.»

Grand Theft Auto V effectue un retour au palmarès, grâce à l’introduction d’une nouvelle formule de calcul par le groupe NPD.

Les données combinées des ventes physiques et numériques pour la période aux États-Unis révèlent que les revenus liés aux logiciels ont bondi de 14% par rapport à la même période l’an dernier pour s’établir à 312,5 millions de dollars US, en grande partie grâce aux performances de Resident Evil 7. Les consommateurs ont toutefois moins dépensé moins en matériels et accessoires, selon des ventes de 127 millions (en baisse de 19%) et 155 millions (en baisse de 17%) respectivement.

Les ventes globales de l’industrie du jeu vidéo pour cette période (combinant logiciels, matériels et accessoires) ont reculé de 4% pour s’établir à 611 millions de dollars US.

Palmarès américain de ventes de logiciels (en dollars)

Resident Evil 7 : Biohazard Call of Duty : Infinite Warfare Grand Theft Auto V Battlefield 1 NBA 2K17 Kingdom Hearts HD 2.8 : Final Chapter Prologue Madden NFL 17 Watch Dogs 2 Overwatch (excluant les ventes de Battle.net) FIFA 17

Une nouvelle mesure a également été introduite par le groupe NPD, qui tiendra désormais compte des ventes de titres provenant du catalogue des éditeurs – autrement dit, des jeux disponibles sur le marché depuis plus de 6 mois. Voilà ce qui explique pourquoi Grand Theft Auto V se retrouve en troisième position. Il faut dire que le populaire jeu de Rockstar, dont les ventes sont estimées à 75 millions de copies, est toujours affiché à plein prix sur les consoles modernes.

Rappelons qu’en ce qui concerne les ventes de matériels, Sony continue de trôner avec la PlayStation 4.

«La PlayStation 4 a été le matériel qui s’est le mieux vendu (en unités) en janvier 2017», a déclaré Naji. «Et pour le quatrième mois consécutif, l’ensemble PlayStation 4 Slim de 500 Go incluant Uncharted 4 : A Thief’s End a été le produit qui s’est le plus vendu en termes d’unités.»

De son côté, Microsoft a confirmé que la Xbox One a connu son meilleur mois de janvier à vie, laissant ainsi croire que les deux principaux fabricants de consoles se portent très bien à cet égard.