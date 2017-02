Choisissez le nom de votre compte Nintendo dès maintenant

Nintendo introduit un nouvel identifiant utilisateur, qui n’a rien à voir avec l’identifiant Nintendo Network, en marge du lancement de la Nintendo Switch le mois prochain.

Futurs propriétaires de Nintendo Switch, sachez que le service en ligne de la nouvelle console utilisera un système d’identifiants différents de celui employé sur Wii U et 3DS. C’est en effet ce que nous apprend aujourd’hui Polygon, en précisant du même souffle que vous pouvez choisir le vôtre dès maintenant.

Les achats et DLC de la Nintendo Switch seront dorénavant jumelés au compte utilisateur, et non à la console.

Que vous souhaitiez conserver votre Nintendo Network ID ou non, il vous faut vous connecter à votre compte à partir du site de Nintendo pour décider ce que sera votre identifiant utilisateur sous la rubrique Informations de l’utilisateur. À noter que votre identifiant doit être composé de 6 à 30 caractères, uniquement en minuscules (le système corrigera toute capitalisation), et que tout porte à croire qu’il sera possible de le modifier comme bon vous semble.

Rappelons que contrairement à la Wii U et la 3DS, les achats et DLC de la Nintendo Switch seront dorénavant jumelés au compte utilisateur, et non à la console. Une nouvelle section nommée Opérations du compte vous permet d’ailleurs de consulter la liste de vos précédentes transactions.

«Votre compte Nintendo contient l’historique d’achat et le solde actuel de votre portefeuille Nintendo eShop», peut-on lire sur l’écran de démarrage de l’application eShop de la Nintendo Switch. «En reliant votre compte Nintendo après avoir initialisé la console, il vous sera possible de retélécharger tout logiciel ou DLC acheté à l’aide de ce compte. (Les logiciels ayant été retirés du marché pourraient ne pas être offerts en retéléchargement dans certains cas.)»

Malheureuseuement, on ignore toujours si les jeux Virtual Console préalablement achetés sur Wii, Wii U ou 3DS seront compatibles ou adaptés à la Nintendo Switch.