Perler offrira des ensembles Nintendo officiels

La reproduction de personnages pixélisés de jeux NES pourrait gagner en popularité alors que le principal fournisseur des perles utilisées pour leur conception s’est associé avec Nintendo.

Peut-être avez-vous déjà croisé sur le web ou dans des conventions ces œuvres en pixel art de personnages de jeux rétro? Alors qu’ils sont simples à fabriquer pour quiconque sait aligner des perles (beads) sur une grille et manier un fer à repasser, trouver les images (sprites) à suivre, déterminer les couleurs nécessaires et en faire l’approvisionnement est un peu plus pénible.

Perler prépare des ensembles à l’effigie de Super Mario Bros. 3, Super Mario World et The Legend of Zelda.

Afin de faciliter cette gestion (et rendre le tout officiel par la bande), Perler a convenu d’un partenariat avec Nintendo et s’apprête à vendre des ensembles incluant les perles, la grille et le papier parchemin nécessaire pour s’exécuter.

Selon ce que rapporte le blogue Geek, Perler a profité de l’American International Toy Fair qui se déroulait cette semaine à New York pour dévoiler les produits en question. L’entreprise prépare divers ensembles mettant en vedette les personnages et éléments des jeux Super Mario Bros. 3, Super Mario World et The Legend of Zelda.

On retrouve des ensembles pour débutants, comprenant 275 perles pour un seul personnage (ou projet), et des ensembles plus complets de 2 000, 4 000, 5 000 et 16 000 perles proposant 6, 9, 13 ou 18 projets selon les cas.

Dans le cas de la série à l’effigie de Super Mario World, des mini-perles sont utilisées selon une plus grande variété de couleurs (respectant ainsi les capacités la SNES). Par conséquent, ces créations seront un peu plus petites.

À noter que Perler n’a pas dévoilé de prix pour ces produits, qui devraient voir le jour en magasin et sur son site web cet été.