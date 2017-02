Star Wars : Début du tournage du film sur Han Solo

Lucasfilm a annoncé que la production du prochain film de la sous-série Une Histoire de Star Wars avait débuté ce lundi au Pinewood Studios de Londres.

Manifestement, comme le prouve la photo ci-jointe, on peut compter sur Woody Harrelson lors de la prise d’une photo pour être le seul qui ne regarde pas l’objectif.

Le projet est réalisé par Phil Lord et Christopher Miller, et met en vedette Alden Ehrenreich dans le rôle de Han Solo, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover dans le rôle de Lando Calrissian, Thandie Newton, Phœbe Waller-Bridge, et Joonas Suotamo dans le rôle de Chewbacca.

L’histoire du film, dont le titre n’est toujours pas déterminé, se déroule avant les événements de A New Hope. La présence de Lando Calrissian laisse croire que l’on verra comment celui-ci à fait la connaissance du célèbre pilote contrebandier, même si Lucasfilm ne fait mention que de «premières rencontres» de façon plus vague.

Verrons-nous comment Solo a gagné le Faucon Millennium «de façon nette et sans bavure»? C’est un peu comme si c’était écrit dans le ciel.

«Voir des gens aussi inspirés venant du monde entier, avec des voix si uniques, se réunir dans le seul but de faire de l’art, ce n’est rien de moins que miraculeux», ont déclaré Lord et Miller. «Nous ne pouvons pas penser à rien de drôle à dire, puisque nous sommes trop émus et nous nous sentons vraiment chanceux.»

Scénarisé par Lawrence et Jon Kasdan, le film sera produit par Kathleen Kennedy, Allison Shearmur, Simon Emanuel, et coproduit par Kiri Hart, Susan Towner et Will Allegra. Les producteurs exécutifs sont Lawrence Kasdan et Jason McGatlin.

Le film doit prendre l’affiche le 25 mai 2018.