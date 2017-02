La NASA a découvert un système planétaire potentiellement habitable

Une équipe internationale de scientifiques a annoncé aujourd’hui avoir fait la découverte d’un système de sept exoplanètes situé à 39 années-lumière du Soleil.

Alors que la découverte de planètes potentiellement habitables n’est pas quelque chose de rare, la nouvelle annoncée aujourd’hui par la NASA est loin d’être anodine. Car parmi les sept planètes en question, six seraient situées dans une zone où la température à leur surface varierait de 0 à 100 degrés Celsius. Une température permettant notamment à l’eau de rester sous forme liquide.

Selon la NASA, six de ses sept exoplanètes auraient une température, une surface, une taille et une masse similaires à notre Terre.

Cette découverte s’ajoute notamment à celle de janvier dernier, où il a été déterminé que deux planètes habitables découvertes en 2015, Wolf 1061d et Wolf 1061c, situées à 13,8 années-lumière de notre système solaire, étaient également tempérées pour accueillir des vies humaines. Mais leurs masses respectives, de 5,2 et 4,2 fois celle de la Terre, leur confèrent une gravité trop importante pour espérer voir un jour l’homme y marcher – dans une optique où un voyage de 13,8 années à la vitesse de la lumière (afin de parcourir une distance de 124 885 milliards de kilomètres) pourrait être concrétisé.

Les estimations préliminaires des six planètes tempérées dont il est question aujourd’hui suggèrent que celles-ci partageraient d’autres points communs avec la Terre : leurs tailles et leurs masses sont semblables à notre planète, en plus de leurs compositions potentiellement rocheuses. Plus précisément, trois de ces exoplanètes orbitent dans une zone où les températures sont idéales pour permettre à de vastes océans de subsister sur leurs surfaces.

Le système solaire, détaillé aujourd’hui dans une étude du magazine Nature, n’est pas une découverte complètement nouvelle. En fait, la découverte de ce système a été annoncée l’an dernier par les mêmes chercheurs. À l’époque toutefois, ils croyaient qu’ils avaient seulement trouvé trois planètes autour de cette étoile, nommée TRAPPIST-1. Lorsque les scientifiques ont examiné de plus près le système en question avec des télescopes plus puissants, ils ont compris que le nombre de planètes était en fait supérieur.

Bien sûr, les chercheurs notent que des observations supplémentaires sont nécessaires pour en savoir plus sur ce nouveau système, en particulier en ce qui concerne la septième planète ultrapériphérique dont la période orbitale et l’interaction avec les planètes à l’intérieur de ce système demeurent inconnues.

Au moment d’écrire ces lignes, la NASA diffuse actuellement une conférence de presse sur le sujet. Si vous êtes curieux d’en apprendre plus sur le sujet, voire poser des questions directement à la NASA, l’agence spatiale américaine participera à une séance Ask My Anything qui aura lieu aujourd’hui à 15h sur Reddit.