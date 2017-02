Les jeux téléchargeables de la Nintendo Switch ne peuvent être installés que sur une console à la fois

Si les achats dématérialisés de la Nintendo Switch sont désormais associés au compte de l’utilisateur plutôt que restreint à une console (comme auparavant), ils ne peuvent pas être dupliqués.

Lors d’une séance de questions-réponses se déroulant dans le cadre d’un événement spécial organisé dans la boutique Nintendo de New York, on a demandé au directeur de la planification et du développement de logiciels de Nintendo, Shinya Takahashi, s’il serait possible d’installer un même jeu téléchargeable acheté une seule fois sur plus d’une Nintendo Switch.

«Mais nous n’avons pas pris de décision finale sur la façon dont nous allons aborder cela à l’avenir, je ne peux donc malheureusement pas fournir de réponse concrète aujourd’hui.»

La personne posant la question songeait à acheter une seconde console pour ses enfants, et voulait savoir quelles étaient les limitations des achats du eShop.

«Pour le moment, nous n’avons pas un système comme celui-ci en place pour la Nintendo Switch», a répondu Takahashi, tel que rapporté par GameSpot. «Mais nous n’avons pas pris de décision finale sur la façon dont nous allons aborder cela à l’avenir, je ne peux donc malheureusement pas fournir de réponse concrète aujourd’hui.»

Dans le cas de la PlayStation 4 et Xbox One, il est possible d’utiliser un même compte sur plus d’une console et d’y installer les mêmes jeux. Cependant, seule la console principale permet à quiconque d’exécuter les jeux téléchargeables de son détenteur, alors que les consoles secondaires nécessitent de lancer le même jeu à partir du profil de celui en ayant fait l’achat.

Nintendo n’a donc pas adopté ce modèle pour le moment. Il y a fort à parier toutefois que si une telle approche est susceptible de générer plus de ventes de matériel (comme dans l’exemple cité), l’entreprise pourrait finir par implanté une solution similaire.