Le PlayStation VR atteint des ventes de 915 000 unités

Aux dires de Sony, les performances de ventes de son casque de réalité virtuelle ont surpassées ses propres attentes.

C’est en effet ce qu’a mentionné ce weekend l’entreprise au New York Times, précisant que plus de 915 000 PlayStation VR ont été distribués en date du 19 février dernier – soit un peu plus de 4 mois après son lancement.

Depuis le début, Sony a toujours fait attention de ne pas s’emballer trop rapidement en ce qui a trait à la réalité virtuelle et aux ventes potentielles de son nouveau périphérique.

«C’est le cas classique dans toute organisation – les personnes qui sont à l’avant-scène, aux ventes, sont très excitées, très enthousiastes», a déclaré Andrew House, PDG de Sony Interactive Entertainment. «Il faut tenter de ménager [cet enthousiasme] avec les autres voix de l’entreprise, y compris la mienne, et se dire qu’il faut être prudent.»

Mais voilà, alors qu’à l’interne, Sony s’était fixé comme objectif de vendre un million d’unités à l’intérieur des 6 premiers mois après son lancement, la cible sera atteinte plus rapidement que prévu. Selon le PDG, Sony parviendra à mieux répondre la demande d’ici avril, et les ventes de PlayStation VR devraient connaître un léger bond à l’automne, lors de son introduction en Amérique latine.

Bien entendu, si le marché de la réalité virtuelle prend de l’ampleur, il demeure toujours marginal au sein même de l’industrie du jeu vidéo dans son ensemble. Rappelons que selon les observations de la firme SuperData, le HTC Vive aurait trouvé preneurs chez 450 000 joueurs, tandis que l’Oculus Rift compterait 355 000 propriétaires.

LG s’apprêterait à intégrer plus sérieusement le marché de la réalité virtuelle, en collaboration avec Valve.

D’ailleurs, selon le blogue Road to VR, un nouveau joueur – LG – travaillerait à la conception de son propre casque de réalité virtuelle en collaboration avec Valve et sa plateforme SteamVR (la même technologie derrière le HTC Vive). Valve a confirmé qu’un partenariat était bel et bien en place, mais LG n’a toujours rien annoncé au moment d’écrire ces lignes. La nouvelle n’est toutefois pas surprenante : les fabricants mobiles ont déjà les fournisseurs de toutes les composantes nécessaires pour commercialiser de tels produits.

Tout porte à croire que cette initiative sera plus haut de gamme que l’autre produit de réalité virtuelle commercialisée par LG, le casque 360 VR fonctionnant avec le LG G5 selon un principe équivalent au Gear&nbs;VR de Samsung ou le Daydream de Google.