LG laisse tomber les modules avec le G6

La lune de miel entre LG et les modules de son G5 aura été de courte durée.

Nouvelle année rime avec nouveau téléphone pour LG, mais manifestement aussi avec nouvelle stratégie. Voici qu’entre en scène son prochain téléphone phare, judicieusement nommé G6, dévoilé dans le cadre du Mobile World Congress.

Comme le suggéraient les rumeurs, son écran de 2 188 × 1 440 pixels de 5,7 pouces affiche bel et bien une proportion de 18:9 (ou 2:1 pour faire simple). Il est compatible avec les contenus HDR10 et la technologie Dobly Vision, «une première mondiale» selon LG. Recouvrant 80% de la surface du téléphone, il se distingue par ses coins arrondis – à l’opposé d’ailleurs des lignes droites toujours privilégiées par Sony.

Pour ce qui est de ses capacités photographiques, le LG G6 est pourvu d’un jeu de deux caméras de 13 mégapixels à l’arrière, dont l’une d’elles est équipée d’un objectif grand-angle de 125 degrés. Un objectif grand-angle est également présent sur sa caméra frontale (100 degrés) munie d’un modeste capteur de 5 mégapixels, qui pourra notamment capter une photo automatiquement lorsqu’un visage est détectée. On imagine que cette fonction, qui peut effrayer les plus paranoïaques, peut être désactivée.

En ce qui concerne les caractéristiques plus techniques de ce téléphone, il est propulsé par un système sur puce Snapdragon 821, appuyé par 4 Go, et comprend 32 Go d’espace de stockage, un lecteur microSD pouvant augmenter sa capacité jusqu’à 2 To, une protection IP68, un port USB-C, et une batterie de 3 300 mAh compatible avec la recharge sans fil.

La recharge sans fil est réservée au marché américain.

À noter toutefois qu’en ce qui concerne la recharge sans fil, elle sera réservée qu’aux appareils distribués sur le marché américain (et possiblement au Canada également). Selon LG, la demande pour cette technologie est insuffisante pour l’offrir ailleurs, comme le mentionne 01net. Autre bémol : un modèle de 64 Go d’espace de stockage sera offert exclusivement en Asie, tout comme la technologie acoustique Hi-Fi Quad Dac à 32 bits et une version avec lecteur à double SIM.

Aucun prix ni date de lancement n’a été annoncé par LG. Toutefois, en entrevue avec The Investors, le directeur des opérations Cho Jun-Ho a déclaré que le LG G6 devrait être commercialisé en Corée du Sud à compter du 10 mars et à partir de 899 800 wons (équivalent à 1 045$ CA ou 750€). Il est important de préciser que puisqu’il s’entretenait avec un média sud-coréen, Jun-Ho a peut-être seulement précisé les informations concernant son lectorat. Autrement dit, il est possible que cette date de sortie soit la même à l’échelle internationale.