Amazon Prime étend sa livraison rapide et gratuite à Montréal

Les membres d’Amazon Prime résidant à Montréal peuvent désormais recevoir gratuitement des articles au lendemain de leur achat.

Plongée dans le noir depuis septembre 2016, moment où les métropoles de Toronto et Vancouver ont eu accès à la livraison rapide et gratuite d’Amazon Prime, Montréal est devenue aujourd’hui la troisième ville canadienne à bénéficier de ce type d’expédition. À noter toutefois que contrairement à ces autres villes, où les achats peuvent être livrés le jour même, les internautes montréalais devront faire preuve d’un peu plus de patience : attendre au lendemain.

Pour profiter de la livraison gratuite en un jour, et ce même le weekend, il faut d’abord être membre d’Amazon Prime (selon un abonnement de 79$ par année) et effectuer une commande totalisant 25$ ou plus.

L’arrivée de l’expédition rapide et gratuite à Montréal aura-t-elle un impact significatif sur les commerces du centre-ville? Certes, vérifier un prix sur Amazon avant d’acheter quoi que ce soit dans le but d’épargner est pratique courante. Certains vont même jusqu’à épuiser les conseils d’un spécialiste en magasin pour ensuite acheter en ligne. Mais doit-on imaginer qu’une masse critique de consommateurs sont prêts à payer 79$ par année pour obtenir le tout plus rapidement, au point de faire encore plus mal aux boutiques spécialisées?

Ça reste à voir. N’empêche, si bénéficier d’offres éclairs sur la boutique en ligne d’Amazon, de profiter du service Prime Video équivalent à Netflix, de voir les publicités disparaître sur Twitch, et de recevoir des produits au lendemain de leur achat vous intéresse, il va de soi que de verser l’équivalent de 6,60$ par mois peut paraître une offre alléchante.