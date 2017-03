La Nintendo Switch, nouvelle terre d’accueil pour les indie games?

La liste de jeux puisés à même la communauté de développeurs indépendants s’allonge pour la Nintendo Switch, dans ce qui semble être un vent de renouveau pour le fabricant de consoles.

C’est du moins ce que laisse entendre Nintendo aujourd’hui, alors que l’entreprise a diffusé ce matin une vidéo faisant la promotion des jeux indépendants qui paraîtront sur la Nintendo Switch cette année.

«Nos équipes ont travaillé en étroite collaboration avec des éditeurs et développeurs indépendants pour assurer un flux constant de contenus innovants mettant en valeur le plaisir de jouer», a déclaré Damon Baker, directeur de la relation de Nintendo avec ses partenaires, avant de présenter un avant-goût de la cuvée 2017 des jeux indépendants.

«C’est la magie des développeurs indépendants : leurs efforts nous aident à faire de la plateforme Nintendo quelque chose de spécial, et nous nous sentons privilégies de collaborer avec eux. Notre mission est de donner la priorité à des expériences uniques et originales, et de colliger une gamme étonnante de contenus qui se sentiront parfaitement à la maison sur Nintendo Switch.»

Alors que nous savions que Fast RMX (exclusif) et Shovel Knight : Specter of Torment (en primeur) allaient être disponibles pour le lancement de la console ce vendredi, Nintendo vient de confirmer que les jeux suivants : Yooka-Laylee, Overcooked : Special Edition, The Escapists 2 , Gonner (en primeur), Dandara, Kingdom : Two Crowns, Runner 3 (exclusif), Blaster Master Zero, Flipping Death, Graceful Explosion Machine (en primeur), Mr. Shifty (en primeur), Tumbleseed, Shakedown Hawaii (en primeur), Pocket Rumble (exclusivité sur consoles), WarGroove, et Stardew Valley (en primeur).

Selon Nintendo, plus de 60 jeux indépendants paraîtront sur la Nintendo Switch cette année, et plusieurs d’entre eux offriront un mode multijoueur et tireront profit des fonctionnalités des Joy-Con. Reste à voir maintenant si cette ludothèque impressionnante incitera une masse critique de consommateurs à se procurer le Nintendo Switch, forçant ainsi les plus importants éditeurs à ne pas limiter leur attention à la PlayStation 4 et Xbox One.