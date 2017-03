La Nintendo Switch permet l’accès au eShop sans restriction géographique

Alors que l’on savait qu’elle était compatible avec les versions physiques de jeux importés, la Nintendo Switch permet aussi d’accéder aux boutiques en ligne étrangères.

La première chose que les nouveaux propriétaires de Nintendo Switch doivent faire aujourd’hui est de la mettre à jour. N’ayez crainte, il s’agit d’un téléchargement léger (d’une minute au maximum selon nos observations) et la procédure est plutôt rapide. Cette mise à jour est nécessaire pour accéder au eShop, mais aussi pour jumeler votre profil utilisateur avec votre compte Nintendo.

Si vous souhaitez vous aventurer sur un eShop étranger, vous n’avez qu’à vous créer un compte Nintendo secondaire dont le pays correspond à la région souhaitée. Une fois cette étape complétée, vous pourrez créer un nouveau profil sur votre Switch, l’associer à ce compte, et visiter la boutique eShop pour accéder au catalogue réservé au marché étranger en question. Inutile ici de changer les paramètres de la console pour cette même région.

Visiter une boutique étrangère à ses avantages. Par exemple, si vous complétez la procédure ci-dessus pour vous rendre sur le eShop japonais, vous pourrez télécharger gratuitement les démos de Puyo Puyo Tetris et Dragon Quest Heroes I-II, alors que ces titres sont absents du eShop américain et européen. Pour acheter quoi que ce soit toutefois, il vous faudra posséder une carte de crédit dont l’adresse de facturation correspond au pays visé, ou utiliser une carte eShop prépayée de la région concernée.

Mais soulignons que l’interface du eShop sera toutefois en Japonais, tout comme ces deux démos, qui n’ont toujours pas été traduits en anglais ou en français. Pour connaître les langues soutenues par les jeux offerts pour le lancement de la Switch au Japon, nous vous invitons à consulter la liste partagée par Cheesemeister sur le forum NeoGAF.

Des démos sans limite de temps?

Comme l’a mentionné Daniel Vuckovic, fondateur d’une communauté australienne de fans de Nintendo, les démos sur Nintendo Switch ne semblent pas avoir de date de péremption, contrairement à ce qu’imposait Nintendo avec la Wii U et 3DS.

Il tire cette conclusion du fait que la console ne demande pas de choisir un profil avant d’exécuter les démos téléchargées du eShop (ce n’est effectivement pas le cas), laissant présumer que l’expérience de jeu d’un joueur en particulier ne peut être comptabilisée pour une durée temporaire.

Cela dit, Nintendo n’a toujours rien mentionné à ce sujet. Il est également possible qu’une restriction soit imposée au système même, et non au profil. Mais honnêtement, l’idée de restreindre l’utilisation d’une démo à une période de temps fixe paraît absurde en 2017. D’autant plus que cette stratégie n’a jamais été utilisée à notre connaissance chez Microsoft et Sony – des limites dans la séance ont pu être imposées pour certaines démos, mais jamais un nombre restreint d’exécutions ou de date d’échéance.