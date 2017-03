Les Joy-Con de la Nintendo Switch compatibles avec Windows, Android et Mac

Que votre PC roule sous Windows ou Mac, ou que vous possédiez un appareil Android, sachez que vous pouvez l’utiliser avec les Joy-Con via Bluetooth.

Alors qu’on savait déjà que la Switch Pro Controller pouvait fonctionner pour jouer à des jeux sur PC, voilà que The Verge nous apprend ce matin que les Joy-Con peuvent être jumelés nativement par Bluetooth avec Windows et Android (via Nintendo Actu sur Twitter), mais aussi sur Mac (tel que découvert par le journaliste Sam Williams).

Les Joy-Con sont également reconnus nativement sur PC et fonctionnent comme des manettes indépendantes. Idéal pour la co-op! #NintendoSwitch pic.twitter.com/fg1qIIlLZr — Nintendo Actu (@NintendoActu) February 28, 2017

La nouvelle en soi n’est guère surprenante. Après tout, il s’agit de périphériques Bluetooth, et la Wiimote n’avait également aucun problème à se connecter de la sorte, tant sur PC que Mac.

Mais pour certains joueurs, on souhaiterait plutôt le contraire : parvenir à jouer à The Legend of Zelda : Breath of the Wild avec une manette DualShock 4 ou Xbox One pour éviter le temps d’adaptation qu’impose l’apprivoisement d’une nouvelle manette. Inutile de préciser que ce n’est certainement pas dans les plans de Nintendo. Avec un peu de chance, ces derniers pourraient espérer au moins une mise à jour du jeu ajoutant la possibilité de reconfigurer les boutons et leurs fonctions. Ne retenez pas votre souffle cela dit.

Si vous comptez trimbaler vos Joy-Con pour jouer sur le PC d’un ami ou sur votre téléphone, il faut dire que leur autonomie d’une vingtaine d’heures devrait pouvoir satisfaire vos besoins. Rappelons qu’il vaudra mieux toutefois avoir votre Nintendo Switch et son adaptateur électrique pas trop loin si jamais vous avez besoin de les recharger.