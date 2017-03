Outlast 2 verra le jour le mois prochain en version physique et numérique

Red Barrels a confirmé aujourd’hui la date de lancement de Outlast 2, qui coïncidera avec la sortie de la collection Outlast Trinity.

Le studio indépendant montréalais verra ainsi sa série de jeux d’horreur paraître également en version physique. C’est en effet ce qu’a confirmé Red Barrels ce matin sur Twitter, suivi de la publication d’un communiqué envoyé par Warner Bros, son nouveau partenaire pour cette édition.

Outlast Trinity, a physical collection of the Outlast series will also be available April 25th for Playstation 4 and XBOX One. pic.twitter.com/OJRYjtN2Nu — Red Barrels (@TheRedBarrels) March 6, 2017

Peu importe quelle est votre plateforme préférée, vous n’avez qu’une date à retenir : le 25 avril. C’est à ce moment que sortira le très attendu Outlast 2, successeur du premier jeu originalement paru en 2013. Vous pourrez l’acheter seul en version téléchargeable, ou en version physique avec la collection Outlast Trinity, qui combine également Outlast et le DLC Outlast Whistleblower, chapitre dont les événements se déroulent avant le tout premier jeu.

«Nous avons la chance d’avoir une formidable communauté de fans, et rien de tout cela n’aurait été possible sans leur soutien», a déclaré Philippe Morin, cofondateur de Red Barrels. «Depuis que nous avons lancé Outlast en 2013, une version physique était l’une des demandes les plus répétées, nous sommes donc évidemment emballés de pouvoir enfin offrir aux gens la série complète avec un coffret terrifiant.»

Outlast 2 propose une nouvelle aventure tordue dans les profondeurs de l’esprit humain et ses secrets les plus sombres. On y incarne Blake Langermann, un caméraman travaillant avec sa femme Lynn, qui devra prendre des risques en tentant d’approfondir son enquête sur des histoires que personne d’autre n’ose toucher. C’est en suivant la piste du meurtre d’une femme enceinte non identifiée que le duo se retrouvera dans un bled perdu au fin fond du désert de l’Arizona, un endroit où «devenir fou est peut-être la seule chose saine qu’il reste à faire». Alors que la fonction vision nocturne de votre caméra risque d’être fortement sollicitée, avec un peu de chance, vous croiserez des batteries pouvant l’alimenter.

On ignore pour le moment quel sera le prix de la collection Outlast Trinity, qui verra le jour à l’échelle internationale le 25 avril prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC.