La deuxième année de The Division proposera des contenus supplémentaires gratuits

Tom Clancy’s The Division se retrouve cette semaine avec une année derrière la cravate, et Ubisoft a profité de l’occasion pour dévoiler ses plans en ce qui concerne les DLC de l’an 2.

Le jeu de tir tactique à monde ouvert du trio Massive, Red Storm et Ubisoft Annecy célèbre cette semaine son premier anniversaire, et pour récompenser ses fidèles joueurs, 200 crédits premium seront ajoutés à leur portefeuille virtuel lorsqu’ils se connecteront au réseau à compter d’aujourd’hui jusqu’au 16 mars prochain. Un emote de célébration sera également distribué pendant cette période.

D’ici au 11 mars, les joueurs de The Division pourront également compter sur le double de récompenses pour les cibles prioritaires. Cet événement sera suivi d’un autre, du 11 au 16 mars, qui leur permettra de profiter du double de caches de maîtrise de terrain.

En ce qui concerne les DLC en bonne et due forme, la première extension sera constituée d’un système d’événements qui offrira aux joueurs des activités comportant des modificateurs, un palmarès de classements et des éléments cosmétiques exclusifs. Il est également question d’une fonction permettant de changer rapidement l’ensemble du matériel équipé et d’un système vous permettant d’identifier vos atouts.

«Nous n’allons donc pas offrir ce type de missions conventionnelles, mais le contenu narratif est quelque chose sur laquelle nous travaillons assurément.»

Pour la seconde extension, le studio a déclaré qu’elle sera davantage axée sur le contenu, mais s’est gardé de révéler plus d’informations à son sujet. Chose certaine, il ne semble pas être question de nouvelles missions pour l’une ou l’autre de ces extensions.

«Les missions scénarisées sont une affaire délicate [dans leur implantation], mais cela ne signifie pas que nous n’aurons pas de nouveau contenu narratif», explique Julian Gerighty, directeur créatif chez Massive, sur le blogue d’Ubisoft. «Nous ne pouvons pas vraiment livrer des missions scénarisées qui s’inscrivent dans le contexte RPG du jeu d’une manière simple. Nous n’allons donc pas offrir ce type de missions conventionnelles, mais le contenu narratif est quelque chose sur laquelle nous travaillons assurément.»

Cette deuxième année de The Divison sera donc déployée en deux temps un peu plus tard dans l’année. Ubisoft n’a malheureusement offert aucun échéancier pour le lancement de ces extensions.