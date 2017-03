Voici la bande-annonce de lancement de Mass Effect : Andromeda

Le très attendu nouvel opus de la série Mass Effect, développé principalement par BioWare Montreal, verra le jour dans moins de deux semaines. Pour patienter, voici sa toute dernière bande-annonce.

L’action de Mass Effect : Andromeda débute après un voyage de 600 ans au moment où le protagoniste, Sara ou Scott Ryder (selon le choix du joueur), se réveille une fois arrivé à destination, dans la galaxie d’Andromède. L’objectif de cette recrue militaire plutôt inexpérimentée? Partir à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil pour l’humanité.

Bien entendu, l’entreprise n’est pas aussi simple, et comme le démontre la dernière bande-annonce, les choses semblent se complexifier rapidement. «Toute l’initiative est menacée», lance un personnage, alors que la galaxie en question apparaît moins hospitalière qu’anticipée. «Aucun des mondes d’or n’a porté fruit. C’est un fiasco. Nous devons trouver plus de ressources, mais cela prend des gens, et nous ne pouvons pas les réveiller.»

Bref, la marde est pognée. Le contraire aurait été étonnant.

Rappelons que Mass Effect : Andromeda sera lancé le 21 mars prochain en Amérique du Nord, suivi du 23 mars en Europe, sur PlayStation 4, Xbox One et PC.