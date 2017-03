Intel fait l’acquisition de Mobileye pour 15,3 milliards de dollars US

Le concepteur israélien de systèmes d’assistance à la conduite automobile Mobileye est devenu ce matin propriété du géant américain Intel.

Alors qu’il était déjà partenaire avec Intel pour le développement de la plateforme de conduite autonome iNext de BMW qui doit intégrer le marché en 2021, Mobileye a confirmé ce matin avoir accepté une offre d’achat d’Intel de l’ordre de 15,3 milliards de dollars US.

Il s’agit d’un montant record pour l’acquisition d’une entreprise israélienne de haute technologie par un partenaire étranger. La transaction représente une prime d’environ 33% par rapport au cours du titre de Mobileye à la fermeture des marchés hier après-midi.

Fondé en 1999, Mobileye se spécialise dans le développement de systèmes d’anticollision et d’assistance à la conduite automobile qui s’appuient sur sa technologie de reconnaissance visuelle – une expertise du secteur technologique israélien qui attire de plus en plus d’intérêt à l’échelle internationale. L’entreprise travaille déjà en collaboration avec certaines marques automobiles, dont BMV, Buick, Cadillac, et Volvo.

«En regroupant notre infrastructure et nos ressources, nous pouvons améliorer et accélérer notre savoir-faire combiné dans les domaines de la cartographie, de la conduite virtuelle, des simulateurs, des chaînes d’outils de développements, du matériel, des centres de données et des plateformes informatiques de haute performance», explique Ziv Aviram, cofondateur et PDG de Mobileye. «Ensemble, nous offrirons une proposition de valeur attrayante pour l’industrie autonomible.»

De son côté, Intel avait déjà manifesté son intérêt pour le secteur de la voiture autonome en annonçant vouloir investir 250 millions à son développement sur les deux prochaines années.

«Cette acquisition est un grand pas en avant pour nos actionnaires, l’industrie automobile et les consommateurs», croit Brian Krzanich, PDG d’Intel. «Intel fournit des technologies essentielles pour la conduite autonome, y compris le tracé de la trajectoire de la voiture et sa capacité à prendre des décisions liées à la conduite en temps réel [NDLR : par le biais de l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle]. Mobileye représente le meilleur système de vision informatique de l’industrie automobile, bénéficiant d’un excellent soutien des constructeurs et fournisseurs automobiles. Ensemble, nous pouvons accélérer l’avenir de la conduite autonome avec des performances améliorées selon une solution cloud-to-car à moindre coût pour les constructeurs automobiles.»

La division Automated Driving Group d’Intel se joindra à l’équipe de Mobileye pour former un nouveau groupe piloté par le professeur Amnon Shashua, cofondateur et président-directeur technique de Mobileye, dont le quartier général sera situé en Israël. Selon le communiqué, la transaction devrait se concrétiser d’ici les neuf prochains mois.