PlayStation Now inclura bientôt des jeux PS4

Sony a confirmé qu’une mise à l’essai permettant à PlayStation Now de diffuser des jeux PS4 aura lieu au courant des prochaines semaines.

Avec un catalogue actuellement composé que de jeux PS3, le service PlayStation Now accueillera bientôt des jeux PS4 qui seront intégrés à son forfait d’abonnement mensuel de 19,99$ CA (16,99€). L’entreprise a annoncé ce matin que des tests à cet égard allaient avoir lieu bientôt, selon une expérience identique à ce que bénéficient déjà les abonnés de PlayStation Now, qui peuvent jouer à des titres PS3 tant sur PS4 que sur un PC sous Windows.

La nouvelle survient moins de deux semaines après l’annonce par Microsoft d’un service équivalent.

Comme par hasard, la nouvelle survient moins de deux semaines après l’annonce par Microsoft d’un service équivalent en terme d’offre, mais fondamentalement différent en terme d’exécution. En effet, au printemps prochain, les propriétaires de Xbox One pourront s’abonner au service Xbox Game Pass, leur donnant un accès illimité à plus de 100 jeux Xbox One et Xbox 360 pour 11,99$ CA (ou 9,99€) par mois.

Contrairement à PlayStation Now, Xbox Game Pass promet déjà un catalogue de jeux pouvant inclure des titres modernes de dernière génération. Qui plus est, ces jeux seront véritablement exécutés par la console, alors que l’offre de Sony implique une exécution dans le cloud – l’image du jeu est diffusée par Internet selon les interactions du joueur, une activité qui peut engendrer des frais de consommation supplémentaire lorsqu’elle excède la limite de bande passante imposée par le fournisseur de services Internet. Enfin, la proposition de Microsoft est plus abordable.

Mais le catalogue de contenus de Xbox Game Pass lors de son lancement sera moins du quart de l’offre actuelle de PlayStation Now. Et alors qu’une réponse de Microsoft dans la FAQ à propos du service laissait croire que ces jeux pourraient également être exécutés sur Windows, ce ne sera pas le cas, contrairement à l’offre de Sony.

Reste à voir maintenant comment les deux concurrents rivaliseront en espérant devenir le Netflix des jeux vidéo.