Piratage massif de comptes Twitter par un mouvement pro-Erdogan

Ce matin, une vague de messages dénonçant les politiques «nazies» de l’Allemagne et la Hollande ont pris d’assaut Twitter à la suite d’une opération de piratage ciblant les comptes de personnalités et organismes très variés.

Le message en question, livré en turc, a notamment été diffusé par Amnesty International, le magazine Forbes, Starbucks Argentina, l’Université Duke, et les filiales américaines de l’Unicef et de la BBC. «Allemagne et Hollande nazies. Une petite gifle ottomane pour vous. On se reverra le 16 avril. Apprenez le turc pour comprendre», pouvait-on lire.

Several verified accounts including Duke University & Amnesty International remain compromised following widespread hack #Nazialmanya pic.twitter.com/6GH5Byik9E — Mikael Thalen (@MikaelThalen) March 15, 2017

Ce message, également accompagné d’un lien menant à une vidéo YouTube pro-Erdogan, fait référence au refus de l’Allemagne et des Pays-Bas d’accueillir des rassemblements en faveur de l’actuel président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui avait alors qualifié cette position de «pratique nazie». La Turquie doit décider par référendum le 16 avril prochain si elle accepte des changements constitutionnels exceptionnels permettant à Erdogan de rester au pouvoir jusqu’en 2029.

Le détournement aurait été provoqué par l’exploitation du service Twitter Counter.

Tous ces comptes ont un point en commun : leur message suspect a été livré par le biais de l’application Twitter Counter, un service permettant de mesurer l’audience du réseau social. Il s’agit d’ailleurs d’une entreprise située aux Pays-Bas.

«Nous avons rapidement localisé la source qui était limitée à une application tierce», a déclaré un porte-parole de Twitter au Figaro, précisant que les autorisations accordées à cette application ont été rapidement révoquées.

«Nous ne stockons pas les mots de passe ou les informations bancaires de nos utilisateurs», a affirmé pour sa part le PDG de Twitter Counter, Omer Ginor. «Le risque est seulement de publier des tweets ou de suivre de nouvelles personnes, et ce problème est désormais connu.»

Comment protéger votre compte Twitter d’un tel détournement?

Que vous ayez été victime ou non de la vague de piratage en question, il est toujours bon de faire régulièrement le ménage de l’ensemble des applications tierces auxquelles vous avez préalablement accordé un accès privilégié à votre compte Twitter.

Pour ce faire, suffit de vous rendre sous la rubrique Applications de vos paramètres Twitter et de révoquer les applications que vous n’utilisez plus. Si par mégarde vous retirez l’accès d’une application toujours pertinente, n’ayez crainte : vous pourrez à nouveau jumeler le service en question à votre compte Twitter la prochaine fois que vous l’utiliserez.