Capcom ressuscite six jeux classiques de Disney

The Disney Afternoon Collection se présente comme une compilation de certains des plus populaires jeux de la NES mettant en vedette des personnages de Disney.

Décidément, lorsque vient le moment de recycler son matériel, Capcom ne cède pas sa place. Après la série Mega Man, dont les six premiers jeux sont parus sur Android et iOS en début d’année (bien que critiqué pour la maniabilité douteuse du protagoniste), c’est maintenant au tour de Chip ‘n’ Dale Rescue Rangers, Chip ‘n’ Dale Rescue Rangers 2, Darkwing Duck, DuckTales, DuckTales 2, et TaleSpin d’être réédités pour PlayStation 4, Xbox One et Windows sous la forme d’une compilation.

Mais attention, il n’est pas question ici de reprises aux graphismes améliorés. Contrairement à DuckTales, dont une version remastérisée a été lancée en 2013 sur PlayStation 3, Xbox 360, Wii U et Windows (ainsi qu’en 2015 sur Android et iOS), ces jeux initialement parus sur la NES conservent ici leur apparence pixelisée.

Il faut dire que le communiqué de Capcom à cet égard prête à confusion, alors qu’on y raconte que ces jeux «magnifiquement restaurés sont dotés d’un soutien HD 1080p». En réalité, comme le démontre la bande-annonce, les joueurs ne doivent pas s’attendre à ce que les proportions de l’image tiennent compte du ratio 16:9 de leur téléviseur, et encore moins à un esthétisme modernisé.

N’empêche, Capcom proposera divers filtres permettant de simuler l’impression de jouer à ces jeux sur un écran cathodique, qui pourront être activés ou non. Il est également question du mode Boss Rush, où les joueurs pourront affronter de manière consécutive les gardiens de chacun des jeux, et du mode Time Attack, dont l’accent est porté sur la rapidité d’exécution pour atteindre la fin du jeu, avec sans surprise un palmarès en ligne qui affichera les performances des meilleurs joueurs.

Enfin, les joueurs novices pourront compter sur la fonction Rewind, qui leur permettra de reculer dans le temps pour corriger leurs erreurs. En supplément, Capcom offrira aussi une section nommée Disney Museum, dans laquelle il sera possible de consulter des concept art, des affiches publicitaires de certains jeux, les images des personnages, etc.

The Disney Afternoon Collection sera lancé en Amérique du Nord et en Europe le 18 avril prochain, au coût de 19,99$ US (ou 19,99€), en version dématérialisée sur le PlayStation Store, Xbox Games Store et Windows Store.