Horizon Zero Dawn atteint 2,6 millions de ventes

Le jeu de rôle à monde ouvert de Guerrilla Games est désormais la nouvelle franchise ayant connu la meilleure introduction en terme de ventes sur PlayStation 4.

C’est en effet ce qu’a annoncé Sony aujourd’hui, précisant que Horizon Zero Dawn a trouvé preneur auprès de 2,6 millions de propriétaires de PlayStation 4 depuis son lancement le 28 février dernier. Les ventes combinent à la fois les ventes par téléchargement du PlayStation Store et celle des copies physiques distribuées au cours des deux dernières semaines.

«Développer ce jeu a été un travail d’amour, il est donc extrêmement satisfaisant de voir qu’il provoque la même passion et le même enthousiasme auprès du public que ce que nous avons ressenti au cours de son développement.»

«Nous savions que Horizon Zero Dawn allait être quelque chose de spécial, donc de voir l’incroyable réception d’un tout nouveau jeu par la critique se traduire à ce niveau de ventes est vraiment gratifiant», a déclaré Shawn Layden, président de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. «Guerrilla a créé un jeu qui n’est rien de moins qu’exceptionnel, et la réaction observée auprès des fans – qui ont diffusé des heures et des heures du jeu et partagé une quantité infinie de captures d’écran – montre à quel point ce jeu a eu un impact.»

A titre comparatif, Uncharted 4 : A Thief’s End s’est vendu à 2,7 millions de copies lors de sa première semaine de commercialisation. Inutile de souligner que, contrairement à Horizon Zero Dawn, la série Uncharted bénéficiait déjà d’une forte réputation.

«Nous sommes ravis que Horizon Zero Dawn ait été si bien accueilli par les critiques et les joueurs», a ajouté Hermen Hulst, directeur général de Guerrilla Games. «Développer ce jeu a été un travail d’amour, il est donc extrêmement satisfaisant de voir qu’il provoque la même passion et le même enthousiasme auprès du public que ce que nous avons ressenti au cours de son développement.»

Hulst a profité de l’occasion pour annoncer que son équipe «travaillait déjà de manière acharnée sur une expansion de son histoire», sans toutefois préciser s’il était question de contenus téléchargeables (DLC) ou tout simplement de sa suite officielle.

PlayStation semble avoir le vent dans les voiles

Une autre nouvelle rattachée à Sony circule depuis ce matin : selon les observations de la firme IHS Markit, Sony aurait dominé le marché du jeu vidéo en 2016, tant au niveau matériel, logiciel que dans le secteur des services. La marque PlayStation aurait ainsi occupé 57% des parts de marché, profitant ainsi de 19,7 milliards de dollars US de dépenses par les joueurs à l’échelle internationale.

IHS précise toutefois que le marché global des jeux de consoles a pris du recul en 2016. Alors que tout indique que Sony surpassera la barre de 20 milliards de ventes en 2017, l’entreprise doit déjà composer à de la concurrence provenant de son pays d’origine avec la Nintendo Switch qui a vu le jour le 3 mars dernier. Pour sa part, Microsoft devrait également gagner du terrain en fin d’année avec le lancement de la Scorpio, l’évolution de l’actuelle Xbox One qui se positionnera en rivalité directe avec la PlayStation 4 Pro.