BioWare répond aux attaques liées aux animations faciales de Mass Effect : Andromeda

Le studio a effectué une mise au point au sujet d’une ancienne employée faussement décrite comme seule responsable de certains problèmes observés dans Mass Effect : Andromeda.

Alors que les premières critiques à son sujet sont plutôt favorables, le dernier chapitre de la série Mass Effect accuse de sérieuses lacunes à l’égard de l’animation faciale de ses personnages. D’étranges grimaces, des démarches paranormales, et un regard absent ont pu être aperçus dans les images du jeu diffusées sur Twitch et YouTube depuis la semaine dernière par des journalistes et influenceurs ayant reçu le jeu avant sa sortie officielle prévue demain en Amérique du Nord.

Bien entendu, des mèmes ont alors envahi les réseaux sociaux.

La situation a cependant pris un drôle de tournant vendredi dernier lorsque des joueurs frustrés ont commencé à cibler une membre de l’équipe de développement de BioWare, Alilie Rose-Marie Leost, en la blâmant directement pour les animations de Mass Effect : Andromeda.

La raison? Leost a été présenté comme lead facial animator pour Andromeda – mais aussi comme une cosplayer inexpérimentée pour occuper un tel poste – dans un article publié sur The Ralph Retort, un blogue notamment engagé dans la lutte aux social justice warriors. Cette information, pourtant tirée de son profil Twitter, n’était toutefois pas à jour, selon BioWare :

«Récemment, une ancienne employée de EA a été faussement identifiée comme membre responsable de l’équipe de développement de Mass Effect : Andromeda. Ces rapports sont faux.»

«Nous respectons l’opinion de nos joueurs et communauté, et accueillons les commentaires à propos de nos jeux. Mais attaquer un individu, peu importe son niveau d’implication dans le projet, n’a jamais été acceptable.»

Bien qu’on ignore quel était le rôle de Leost à l’égard de Mass Effect : Andromeda, il ne faut pas perdre de vue que le jeu est en développement depuis 2015. Février 2015 est d’ailleurs la date à laquelle Leost affirme avoir commencé à travailler pour EA à titre d’animatrice faciale (sans la mention lead ou notion de responsabilité). On comprend par la déclaration précédente qu’elle n’est plus employée chez EA. En réaction à la campagne de salissage dont elle a été victime, Leost semble avoir restreint l’accès à ses comptes sur les réseaux sociaux.

Mais surtout, il est absurde de porter la responsabilité entière de problèmes liés à un jeu de l’ampleur de Mass Effect : Andromeda sur le dos d’une seule personne.

Selon le concepteur du jeu, Ian Soon Frazier, les joueurs ne doivent pas s’attendre à ce qu’une mise à jour de Mass Effect : Andromeda venant corriger les problèmes d’animations faciales soit déployée dès demain. Il apparaît évident par contre que BioWare est parfaitement conscient du phénomène, et que le studio travaille à atténuer ou corriger la situation.