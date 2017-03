Instagram vous permettra bientôt de prendre rendez-vous chez le coiffeur

Une nouvelle fonction destinée aux entreprises souhaitant profiter de leur visibilité est en préparation chez Instagram.

Le réseau social centré sur la photographie veut diversifier son offre, notamment en permettant à ses utilisateurs la prise de rendez-vous directement depuis son application. C’est en effet ce qu’a déclaré James Quarles, vice-président de la division affaires d’Instagram, au magazine Bloomberg.

La nouvelle fonction, positionnant Instagram en concurrence avec des services tels qu’OpenTable et Yelp, devrait être déployée d’ici les prochains mois. Elle offrira à son million d’annonceurs actifs une façon concrète de mieux mesurer l’impact de leurs activités sur la plateforme.

«Lorsque quelqu’un prend rendez-vous, ce n’est pas comme lorsqu’il aime une publication ou s’abonne à un profil; c’est une véritable action», a-t-il dit. Instagram explore également d’autres avenues, dont un moyen de permettre à ses utilisateurs de rédiger des critiques de leur expérience personnelle avec certains commerces.

Bien entendu, il n’est guère surprenant de voir la filiale de Facebook tenter de pousser l’expérience de son application plus loin. En novembre dernier, Instagram a annoncé l’intégration d’un module annexé à ses formats publicitaires permettant aux annonceurs de vendre des produits directement sur sa plateforme. Qui plus est, la prise de rendez-vous – mais aussi la demande de soumission et l’achat de billets – fait justement partie des nouveautés sur lesquelles planche Facebook depuis l’an dernier.

Selon Quarles, près de 8 millions d’entreprises sont présentes actuellement sur Instagram, et une bonne portion d’entre elles ont lié leurs comptes avec leurs profils Facebook. Le service bénéficie d’un bassin d’utilisateurs de plus de 500 millions, dont 80% sont abonnés à au moins une page d’entreprise.