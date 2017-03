Un moddeur élimine les problèmes de Nier : Automata sur PC

Une mise à jour non officielle permet de corriger les lacunes liées à la définition et au taux de rafraîchissement de Nier :Automata sur PC, alors que le jeu a été lancé il y a à peine quelques jours.

On aurait tort de sous-estimer les compétences de la communauté de moddeurs indépendants. C’est du moins ce que démontre les efforts de Kaldaien, qui a concocté un mod éliminant d’emblée les performances douteuses de la version PC de Nier : Automata.

FAR permet d’afficher correctement le jeu en 1080p en mode plein écran, en plus d’en augmenter le taux de rafraîchissement.

Comme l’explique VG247, ce n’est pas que ce portage de Nier : Automata soit mauvais. Mais bien des joueurs ont eu à composer avec de sérieux problèmes d’affichage depuis son lancement.

D’abord, même lorsque l’on configure le jeu en 1080p, l’image du jeu est toujours calculé sur une définition de 900p avant d’être ajusté à 1080p en mode plein écran. Certains joueurs ont toutefois réussi à obtenir du véritable 1080p en mode fenêtre, mais la situation serait variable selon des facteurs toujours inconnus.

Une autre lacune typique d’un jeu dont la première plateforme de développement est une console : le taux de rafraîchissement, annoncé comme étant plafonné à 60 i/s, peine à remplir cette promesse, malgré une configuration matérielle supérieure à celle recommandée par Square Enix. Qui plus est, même lorsqu’on abaisse les paramètres d’affichages, le 60 i/s peine à se manifester.

Mais ça, c’était avant le déploiement d’un nouvel installateur non officiel, FAR (pour Fix Automata Resolution), conçu par un dénommé Kaldaien et téléchargeable depuis le forum de discussion de Steam. Le secret de ce mod semble résider dans l’accès à un nouveau paramètre, l’illumination globale, préalablement non disponible. En abaissant sa valeur à 16, soit son niveau le plus bas, Nier : Automata gagne jusqu’à 60% en performances selon plusieurs témoignages. Des joueurs sur ordinateurs portables ont même affirmé avoir observé des performances doublées.

D’autres ajustements semblent avoir été apporté par Kaldaien, faisant en sorte que le jeu s’affiche réellement en 1080p en mode plein écran avec un taux de rafraîchissement digne d’un jeu de PC.

«Merci à tous ceux qui ont soutenu Nier : Automata», a déclaré l’équipe de développeurs du jeu sur Steam hier soir. «Nous sommes heureux que tant de gens apprécient le jeu. Nous tenons à vous faire savoir que nous apprécions tous vos commentaires et que nous enquêtons sur les problèmes qui nous ont été signalés. Soyez attentifs aux prochaines mises à jour à ce sujet.»

La situation est tout de même ironique, sachant que la première préoccupation de Square Enix et PlatinumGames à l’idée de porter ce jeu sur PC était la crainte de voir celui-ci être rapidement piraté et modifié par les bidouilleurs de tout acabit.