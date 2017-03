La bêta ouverte de Splatoon 2 sur Nintendo Switch débute aujourd’hui

La suite tant attendue du jeu de tir tout en peinture de Nintendo s’en vient, et pour s’assurer que son mode multijoueur fonctionne adéquatement, Nintendo invite les adeptes à participer à son Global Testfire ce weekend.

Alors que généralement, la mise à l’essai d’un jeu en version bêta signifie que les joueurs peuvent profiter de leur expérience multijoueur quand bon leur semble à l’intérieur d’un weekend ou d’une semaine, le cas de Splatoon 2 est différent.

En effet, alors que vous pouvez déjà télécharger l’aperçu depuis la boutique eShop de votre Nintendo Switch, les séances de jeux ne pourront se dérouler que selon un horaire précis :

24 mars de 15h00 à 15h59 HNE (Montréal) – de 20h00 à 20h59 HNEC (Paris)

24 mars de 23h00 à 23h59 HNE – 25 mars de 4h00 à 4h59 HNEC

25 mars de 7h00 à 7h59 HNE – de 12h00 à 12h59 HNEC

25 mars de 15h00 à 15h59 HNE – de 20h00 à 20h59 HNEC

25 mars de 23h00 à 23h59 HNE – 26 mars de 5h00 à 5h59 HAEC

26 mars de 7h00 à 7h59 HNE – de 13h00 à 13h59 HAEC

Par conséquent, ce sont six blocs d’une heure qui pourront être accédés ce weekend. Il est possible que cette particularité imposée par Nintendo soit une façon de s’assurer de pouvoir tester son service avec un maximum de joueurs simultanément.

Une application mobile dédiée à Splatoon 2 permettra aux joueurs de fixer des rendez-vous.

Nintendo a également tenu à préciser que Splatoon 2 sera compatible non seulement avec la série d’Amiibo Splatoon, mais également avec une application mobile qui permettra d’améliorer l’expérience de son mode multijoueur.

«Cette application se connectera au jeu et permettra aux joueurs de fixer des rendez-vous avec des amis et des coéquipiers qui ont été ajoutés à leur liste d’amis sur leur Nintendo Switch ou à travers leurs contacts sur les réseaux sociaux», explique l’entreprise. «Elle permettra également aux joueurs d’être jumelés directement dans le jeu et de correspondre avec eux par la voix [voice chat] via leur appareil mobile.»

À noter que cette application ne sera pas accessible dans le cadre de la bêta ouverte. Tout porte à croire qu’elle sera lancée au même moment que Splatoon 2, prévu quelque part cet été.