Bungie confirme (enfin) Destiny 2

Alors qu’une fuite la semaine dernière a donné un nouveau souffle à de longues rumeurs, Bungie a finalement confirmé ce que tout le monde savait déjà : oui, il y aura bel et bien un Destiny 2.

Pour le moment, tout ce que les adeptes de Destiny ont à se mettre sous la dent, c’est un logo. Si l’on en croit toutefois l’information de l’affiche originalement partagée par le site italien Lega Network (via un article ayant été retiré depuis), la date de lancement de ce nouvel opus serait le 8 septembre prochain.

Des sources familières avec les plans d’Activision auraient confirmé à Eurogamer que ce poster était légitime. Le logo sur l’affiche correspond d’ailleurs au logo diffusé par Bungie cet après-midi, renforçant de ce fait son authenticité. Soulignons toutefois que la date de sortie pourrait s’appliquer seulement pour l’Europe, puisqu’elle tombe un vendredi, et que les jeux en Amérique du Nord paraissent généralement le mardi.

En ce qui concerne la mise à l’essai de sa version bêta, elle serait prévue d’abord sur PlayStation 4 en juin, et sur les autres plateformes (Xbox One et PC) par la suite. Encore une fois, cette information est puisée de l’affiche, qui fait la promotion de Destiny 2 spécifiquement sur PS4. Manifestement, la relation entre Activision et Sony concernant cette série semble avoir été bénéfique pour les deux parties. Une autre affiche légèrement différente est également apparue sur le forum de discussion NeoGAF.

Reste à voir maintenant à quel moment nous aurons droit à une première bande-annonce…