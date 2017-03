Microsoft souhaite rivaliser Twitch sur Xbox One par l’introduction d’une nouvelle fonction

Microsoft a annoncé aujourd’hui le déploiement de nouveautés visant à améliorer l’expérience utilisateur sur Xbox One, dont un service de diffusion vidéo intégré.

À compter d’aujourd’hui, les propriétaires de Xbox One auront désormais la possibilité de diffuser leurs parties sur Beam, le service spécialisé dont Microsoft s’est portée acquéreur en août 2016.

Soulignons qu’il ne semble pas être question ici d’une mise à jour à proprement parler. En effet, tant l’article du directeur de l’ingénierie de la plateforme Xbox, Mike Ybarra, que les propos du directeur de la programmation de Xbox Live, Larry Hryb, suggèrent plutôt le déploiement de nouvelles fonctions, qui deviendront accessibles progressivement à l’ensemble des utilisateurs de la console.

Microsoft semble d’ailleurs vouloir mettre les jeux davantage à l’avant-plan afin de rappeler la vocation principale de la Xbox One.

Pour Microsoft, la cerise sur le sundae est manifestement l’intégration de Beam. Alors que la Xbox One peut déjà diffuser ses images en direct sur Twitch, Beam à l’avantage d’être pleinement intégré à la Xbox One, ne nécessitant aucun téléchargement ou authentification supplémentaire, en plus d’offrir plus de façons pour le public d’interagir avec le diffuseur. Ce service natif sera d’ailleurs présent dans la prochaine mise à jour Creators Update de Windows 10, prévue plus tard cette année.

Parmi les autres nouveautés, on retrouve des améliorations apportées à l’interface axées sur la performance, mais aussi sur la contextualisation : les contenus en lien avec le jeu auquel vous jouez seront mis plus en évidence. Microsoft semble d’ailleurs vouloir mettre les jeux davantage à l’avant-plan afin de rappeler la vocation principale de la Xbox One. Ce changement de stratégie, entamé depuis un bon moment déjà, est à l’opposé de la description de «système de divertissement» qu’avait employé Microsoft lors de son dévoilement.

Le guide pour sa part offre désormais un accès rapide à certaines commandes audio et vidéo, et les jeux et applications les plus utilisés sont maintenant recueillis sous un menu accessible en appuyant sur le bouton Xbox de la manette.

De nouvelles fonctions multitâches sont également au rendez-vous, comme le suivi des succès (achievements) par le biais d’une interface juxtaposée par dessus la partie en cours. Cortana sera aussi omniprésente à travers l’ensemble des jeux et applications, permettant par exemple de gérer votre musique en arrière-plan ou toute commande vocale sans avoir à quitter l’action ou abandonner ce que vous faites.

Enfin, de nouveaux contrôles parentaux permettront d’établir un horaire et des limites de temps sur Xbox One selon le même principe que ce qu’offre déjà Windows 10.

Microsoft a profité de l’occasion pour rappeler qu’elle travaillait toujours sur la prochaine mise à jour d’envergure de Windows 10, le Creators Update, dont les utilisateurs de Xbox One bénéficieront également.