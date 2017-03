Samsung dévoile officiellement le Galaxy S8, qui sera lancé le 21 avril

Possiblement le produit ayant fait l’objet du plus grand nombre de fuites, la Galaxy S8 a enfin été dévoilée aujourd’hui par Samsung, qui le positionne comme la prochaine évolution des téléphones.

D’abord, la nouvelle gamme de téléphones phares de Samsung se décline en deux modèles : le Galaxy S8 et le Galaxy S8+. Ces produits partagent le même design, et essentiellement les mêmes caractéristiques, à l’exception bien entendu de la taille de l’écran.

Ce qui distingue ces nouveaux appareils de leurs prédécesseurs, mais également de la concurrence, est l’absence (ou plutôt la forte atténuation) des bordures latérales. On ne retrouve aucun bouton physique sur la façade de ces téléphones, l’écran occupant plus de 80% de sa superficie. Un bouton d’accueil virtuel est tout de même présent, et générera une rétroaction simulant l’impression d’appuyer réellement sur un bouton.

Le lecteur d’empreinte digitale est désormais situé à l’arrière, comme c’est d’ailleurs le cas pour d’autres plus récents téléphones Android. La gamme Galaxy S8 marque également la disparition de la dénomination «Edge», puisque l’écran incurvé est maintenant une caractéristique de base sur ces appareils.

On se retrouve donc avec son écran Super AMOLED, appelé Infinity Display, offert en format de 5,8 et 6,2 pouces selon une définition commune de 2 960 × 1 440 pixels (570 et 529 ppp). Sa technologie HDR promet une restitution d’image fidèle à la réalité, une caractéristique qui a permis au Galaxy S8 de devenir le premier téléphone à être accrédité par la UHD Alliance. En somme, les couleurs vibrantes et contrastes que cet écran affichera lors du visionnement d’un film seront fidèles à la vision du réalisateur.

Samsung vante également la hauteur de cet écran. Lorsque positionné à l’horizontale, il offre une expérience cinématographique avec des bandes noires grandement atténuées par rapport aux écrans de 16:9.

Des processeurs plus puissants et écoénergétiques

Fier d’annoncer que ses processeurs auront une finesse de gravure de 10 nm, il est toutefois important de souligner que le nouvel Exynos de Samsung ne propulsera pas l’entière flotte des Galaxy S8. Certaines régions devront composer avec le Snapdragon 835 de Qualcomm, comme c’est d’ailleurs souvent le cas aux États-Unis. Reste à voir maintenant ce qu’il en sera du Canada [MAJ : ce sera bel et bien le Snapdragon 835]. Rappelons que l’infâme Galaxy Note 7 était équipé de l’Exynos 8890 au pays, tandis que le Snapdragon 820 intégrait les appareils distribués au sud de la frontière. Quoi qu’il en soit, ces processeurs ont été conçus pour être plus écoénergétiques, et il faudra voir si cette notion sera observable dans la réalité.

Les #GalaxyS8 et S8+ embarquent le premier processeur au monde gravé en 10 nm, pour une puissance et une autonomie accrues. #UnboxYourPhone pic.twitter.com/sfv0qy201b — Samsung FR (@SamsungFR) March 29, 2017

En terme de mémoire, les deux téléphones s’appuieront sur 4 Go de RAM, offriront 64 Go d’espace de stockage extensible par son lecteur microSD.

Alors que Samsung s’est faite discrète en parlant de la capacité de la batterie des nouveaux Galaxy S8 (au risque d’entendre à nouveau des blagues sur leur potentiel d’explosion), soulignons que le Galaxy S8 est équipé d’une pile de 3 000 mAh, tandis que le Galaxy S8+ propose 3 500 mAh. Ces appareils peuvent être rechargés rapidement (selon la technologie Quick Charge de Qualcomm) de manière conventionnelle par le port USB-C, ou avec la recharge sans fil offerte par les deux plus populaires normes du marché.

À noter que contrairement à la concurrence, il n’est pas question d’un jeu de double caméras pour aucun de ces téléphones. On se retrouve ainsi avec une caméra principale munie d’un capteur de 12 mégapixels identique à son prédécesseur. Des améliorations logicielles devraient toutefois améliorer ses performances aux dires de Samsung. La caméra frontale, elle, a toutefois été améliorée, s’appuyant désormais sur un capteur de 8 mégapixels.

Fait intéressant : ce téléphone est muni d’un port audio analogique. On dit ça comme ça.

Lors de son événement Unpacked 2017 qui se déroulait ce matin, Samsung a mis l’accent sur le fait que la gamme Galaxy S8 ne représentait rien de moins que le début d’une nouvelle ère de smartphones.

L’entreprise compte notamment sur Bixby, son assistant personnel intelligent, pour rendre l’expérience utilisateur plus intuitive que jamais. Accessible en appuyant sur un bouton situé sous les commandes pour régler le volume audio, il permet notamment à l’utilisateur de repérer sur des boutiques en ligne un produit photographié (en magasin par exemple). Samsung a également dévoilé DeX, une station d’accueil permettant d’adapter l’expérience du Galaxy S8 pour agir comme un ordinateur de bureau, avec écran et souris.

Aux États-Unis, les Galaxy S8 et S8+ seront offerts en noir, gris et argent. Les couleurs dorées et bleues ont également été annoncées, et on ignore exactement ce qu’il en sera du marché canadien. Traditionnellement, le choix de couleurs est toujours plus restreint ici, malheureusement.

Enfin, les précommandes de ces nouveaux téléphones débuteront le 30 mars à l’échelle internationale, et pourront être expédiées dès le 21 avril prochain. Sans surprise pour Samsung, aucun prix n’a été révélé.