Facebook dévoile des campagnes de sociofinancement accessibles aux utilisateurs

Vos amis Facebook pourraient bientôt demander de contribuer au soutien d’une cause.

Facebook a annoncé aujourd’hui la mise à l’essai d’une nouvelle fonction permettant à ses utilisateurs d’y organiser leur propre campagne de sociofinancement directement à partir de son application mobile. Auparavant, ce type de collecte de fonds pouvait uniquement bénéficier des organismes à but non lucratif préalablement enregistrés auprès du réseau social.

Alors que cette nouvelle initiative peut sembler être une riposte à Kickstarter à première vue, précisons que les campagnes de sociofinancement sur Facebook seront toutefois contraintes à des objectifs bien précis :

Éducation : Couvrir des frais de scolarité, le coût des livres ou de fournitures scolaires.

Médical : Couvrir des frais de procédures médicales, de traitements ou de chirurgie.

Animal : Couvrir des frais de procédures vétérinaires, de traitements ou de chirurgie.

Crise : Soutenir les victimes d'une crise publique ou d'une catastrophe naturelle.

Urgence personnelle : Soutenir les victimes d'un incendie, d'un vol ou d'un accident de voiture.

Funérailles et perte : Couvrir les frais d'inhumation ou de subsistance liés à la perte d'un être cher.

«Les collectes de fonds personnels permettent aux gens d’atteindre leurs amis pour mobiliser rapidement leurs troupes au soutien d’une cause», explique Facebook. «Les amis peuvent faire un don en quelques étapes par le biais de paiements sécurisés, sans avoir à quitter Facebook. Puisque les profils sur Facebook sont véritables [NDLR : en référence aux conditions d'utilisation de Facebook, qui exigent qu'une personne y soit inscrite en utilisant son vrai nom], les donateurs verront comment ils sont connectés à la personne qui a lancé la collecte de fonds, à la personne en bénéficiant, et aux autres membres qui soutiennent la cause.»

Le déploiement de cette mise à l’essai, accessible uniquement pour les utilisateurs résidants aux États-Unis et âgés de 18 ans et plus, proposera également aux gestionnaires de pages Facebook vérifiées d’afficher un bouton Contribuer lors de leur diffusion vidéo en direct. Les spectateurs auront l’option de soutenir financièrement une cause pendant la diffusion Facebook Live ou une fois que celle-ci est terminée, depuis sa rediffusion.

À noter qu’une campagne de sociofinancement lancée par un utilisateur devra être approuvée par un modérateur de Facebook, qui promet une réponse dans un délai de 24 heures. L’entreprise souligne qu’elle évaluera la pertinence d’étendre les six catégories proposées au cours de la mise à l’essai, en plus de travailler sur une façon d’approuver de nouvelles campagnes plus rapidement et de façon plus automatisée.

Aucun échéancier sur le déploiement de cette fonction, présentée comme une version bêta, à l’ensemble des utilisateurs de Facebook aux États-Unis ou à l’échelle internationale n’a été dévoilé par l’entreprise.