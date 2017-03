Voici la bande-annonce de Destiny 2, qui verra le jour également sur PC

L’attente est terminée : Bungie a enfin dévoilé la première bande-annonce de la suite de Destiny, confirmant du même souffle sa version PC.

«La Dernière Cité sur Terre n’a pas résisté au terrible assaut de la Légion Rouge et de son imposant commandant, Ghaul, privant les Gardiens de leur pouvoir et forçant les survivants à fuir», raconte-t-on dans la description de la vidéo ci-dessus. «Partez explorer des mondes mystérieux et inconnus de notre système solaire pour amasser des armes inédites et apprendre de nouvelles techniques de combat. Réunissez les héros de l’humanité et faites front commun pour vaincre la Légion Rouge, défier Ghaul et reconquérir notre foyer.»

Tout comme sur PlayStation 4 et Xbox One, Destiny 2 sur PC sera décliné en une variété d’éditions, incluant la version d’entrée de gamme, celle avec la passe saisonnière pour les DLC, une édition numérique deluxe incluant la passe saisonnière et des suppléments pour le jeu, une édition limitée avec boîtier en métal et accessoires, et enfin une édition collector avec encore plus d’objets de collection (dont un chargeur USB solaire avec lampe). Nous vous invitons à consulter la page de précommande de Destiny 2 pour connaître la liste des éléments compris selon les éditions.

Du même souffle, Bungie permettra aux personnes qui réserve leur copie à l’avance d’obtenir un accès anticipé à la bêta fermée, sans toutefois annoncer à quelle date celle-ci aura lieu.

Le lancement de Destiny 2 est prévu pour le 8 septembre prochain à l’échelle internationale. Une diffusion spéciale présentant le jeu en action est prévue pour le 18 mai.