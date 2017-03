Nintendo a amélioré la fluidité de Zelda : Breath of the Wild

La plus récente mise à jour de The Legend of Zelda : Breath of the Wild améliore significativement le taux de rafraîchissement de l’image selon les observations de joueurs sur Nintendo Switch.

Alors que Breath of the Wild a toujours proposé une expérience beaucoup plus stable en mode portable (selon une définition de 720p), il n’était pas rare de voir l’image être saccadée en visitant des environnements un peu plus surchargés lorsque la Nintendo Switch était glissée dans sa station d’accueil, connectée à un téléviseur avec un affichage de 1080p. Heureusement, Nintendo semble avoir répondu à ce genre de désagrément avec la mise à jour 1.1.1 de son populaire open world.

Nintendo raconte «avoir effectué des ajustements dans le but de rendre l’expérience de jeu plus agréable».

Officiellement, Nintendo raconte «avoir effectué des ajustements dans le but de rendre l’expérience de jeu plus agréable». L’impression généralisée des joueurs apporte plus de précisions sur les conséquences de ces ajustements : le jeu est plus fluide, notamment dans des contextes où Breath of the Wild parvenait difficilement à fournir un taux de 30 i/s.

Selon le blogue Jeux Video, des développeurs non affiliés à Nintendo ont déjà déclaré qu’ils estimaient que le code du jeu n’était pas suffisamment optimisé, ce qui explique peut-être l’amélioration observable suite à une simple mise à jour logicielle.

La vidéo de la chaîne GameXplain ci-dessous présente comment certains ralentissements du jeu ont été réduits de la version 1.1.0 à 1.1.1. En résumé, si Breath of the Wild semble bénéficier désormais d’une fluidité accrue, la mise à jour n’est pas non plus magique, et des ralentissements peuvent encore se manifester.