La Nintendo Switch susceptible de se tordre à l’usage?

Une étrange anomalie physique se serait formée sur la Nintendo Switch de certains joueurs après une utilisation sur une période prolongée alors qu’elle était rangée dans sa station d’accueil.

C’est en effet ce qu’a rapporté dimanche un dénommé _NSR sur Reddit, avec la photo de sa console en guise de preuve. On peut y voir que la Nintendo Switch est tordue à droite de ses fentes de ventilation.

«Heureusement, cela n’a pas affecté la façon dont elle joue», précise-t-il. «Je me demande si le fait qu’elle soit rangée dans la station d’accueil peut être le problème, la majeure partie de temps de jeu a été lorsqu’elle était dans le dock, et elle doit travailler plus pour diffuser l’image sur grand-écran.»

Si la chaleur qui se dégage de la Nintendo Switch a pu avoir été obstruée par quoi que ce soit, un tel phénomène est susceptible de se manifester.

Réalité ou fiction? Selon lui, il a passé de 40 à 50 heures à jouer à Breath of the Wild, ce qui est bien inférieur du temps d’utilisation de notre propre unité (facilement au-dessus de 200 heures), toujours parfaitement droite et ayant été utilisé presque exclusivement dans la station d’accueil.

Nous ne remettons pas en cause la bonne foi de cet utilisateur ni celle d’un autre membre de Reddit qui raconte également avoir observé une torsion similaire de son côté. Toutefois, si la chaleur qui se dégage de la Nintendo Switch a pu avoir été obstruée par quoi que ce soit, une chaleur qui de l’aveu même de Nintendo peut être très élevée pour certains jeux plus exigeants en ressources, un tel phénomène est susceptible de se manifester.

Mais aux dires de _NSR, sa console a toujours été dégagée de toute obstruction.

Bien entendu, il n’est pas exclu non plus que ces unités aient un défaut de fabrication exceptionnel. Mais selon les nombreux commentaires publiés sur Reddit à ce sujet, Nintendo ne semble pas devoir à composer avec une épidémie.

Nintendo n’a toujours pas commenté publiquement l’affaire.