Netflix permet de télécharger ses contenus sur PC

La plus récente mise à jour de l’application Netflix pour Windows 10 permet désormais le visionnement de films et téléséries sans connexion Internet.

Vous prévoyez prendre la route et avez envie de poursuivre le visionnement d’un film ou d’une série lors de votre voyage sur votre ordinateur portable en mode hors ligne? C’est maintenant possible pour les utilisateurs de Windows 10 ayant téléchargé la nouvelle version de l’application de Netflix.

Ce n’est toutefois pas l’intégralité du catalogue de contenus de Netflix qui est offert en téléchargement.

Comme le rapporte Windows Central ce matin, le visionnement hors ligne fait partie des nouveautés de la dernière mise à jour. Après vérification, nous pouvons confirmer que le déploiement de ladite fonction semble avoir atteint l’ensemble des utilisateurs, exactement comme lorsque celle-ci est arrivée sur les versions Android et iOS de Netflix en novembre dernier.

À noter que si vous avez l’habitude de regarder vos contenus Netflix à partir de votre navigateur préféré, il vous faudra employer l’application dédiée pour profiter de la lecture hors ligne. Bien entendu, les contenus ainsi téléchargés sont protégés par DRM, et ne pourront être consultés par d’autres applications.

Également, il est important de souligner que ce n’est pas l’intégralité du catalogue de contenus de Netflix qui est offert en téléchargement. Reste à voir maintenant si Netflix privilégiera les licences d’exploitation de contenus permettant la lecture hors ligne lors de ses prochaines négociations avec les ayants droit.

En résumé, les contenus Netflix peuvent être visionnés hors ligne sur Android, iOS, et Windows 10, mais pas sur macOS ou Linux. On ignore également si cette nouvelle version de l’application offre la nouvelle fonctionnalité avec autres types d’appareils propulsés par Windows 10, en l’occurrence les téléphones et la gamme Xbox One.