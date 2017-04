Une Nintendo Switch jaune fluo pour le lancement de ARMS et un résumé du Nintendo Direct

Nintendo a dévoilé de nouveaux détails au sujet des jeux Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 et ARMS sur Nintendo Switch, ainsi que Hey! Pikmin pour la Nintendo 3DS.

C’est hier en fin d’après-midi que l’entreprise a diffusé son premier Nintendo Direct depuis le lancement de la Nintendo Switch. Mais avant de vous présenter certains faits saillants de cette présentation, voici une nouvelle qui est étrangement passée sous silence : une nouvelle édition de la Switch accompagnée de Joy-Con de couleurs jaunes fluo verra le jour cet été, le 16 juin, afin de souligner la sortie de ARMS.

À noter qu’il sera également possible de se procurer ces Joy-Con séparément pour ceux qui possèdent déjà la console. Nintendo a également annoncé qu’un accessoire bloc-piles AA permettant d’augmenter l’autonomie des Joy-Con sera mis en marché au même moment.

Bien que les images ci-dessous sont puisées de documents japonais, ces produits seront bel et bien commercialisés en Amérique du Nord et en Europe.

À surveiller sur Nintendo Switch

ARMS a enfin obtenu sa date de lancement : le 16 juin prochain. Nintendo a profité de l’occasion pour dévoiler un nouveau personnage, Min Min, dont les bras sont en forme de nouilles.

Mais avant le lancement de ce jeu de boxe futuriste, les adeptes de Nintendo verront arriver sur les tablettes Mario Kart 8 Deluxe pour la Switch dès le 28 avril. Des tournois en ligne, permettant à 12 joueurs de courser simultanément, seront d’ailleurs organisés par Nintendo.

Doit-on s’attendre à un ensemble de la Nintendo Switch accompagné de Mario Kart 8 Deluxe? C’est du moins ce que laisse croire l’image ci-dessus puisée d’un fil de discussion sur Reddit. Si Nintendo a réellement l’intention de commercialiser cet ensemble, il y a de fortes chances pour que le lancement de ARMS subisse également le même traitement (accompagné des Joy-Con de couleurs jaunes fluo). Malheureusement, nous n’avons aucune information au sujet du prix d’un tel ensemble.

Les amateurs du jeu de tir tout en peinture de Nintendo devront patienter jusqu’au 21 juillet avant de pouvoir se procurer Splatoon 2. Un nouveau mode coopératif a été présenté, Salmon Run, dans lequel les joueurs en équipe pourront affronter de nouvelles espèces de salmonidés qui «pourraient être encore plus dangereux que les Octariens». Si l’un de vos coéquipiers tombe au champ de bataille, vous aurez la capacité de le réanimer en le recouvrant d’encre.

Sans surprise, Nintendo a également confirmé qu’une nouvelle série d’Amiibo à l’effigie de Splatoon 2 sera également mise en vente le jour du lancement.

Ultra Street Fighter II : The Final Challengers a été confirmé pour un lancement le 26 mai. Les joueurs auront d’ailleurs droit à un nouveau mode, Way of the Hado, leur permettant de lancer des coups de poings et des Hadoukens grâce aux capteurs de mouvement de la Joy-Con en vision subjective.

Alors qu’il est disponible presque sur toutes les plateformes, on verra bel et bien un Minecraft : Nintendo Switch Edition voir le jour dans l’eShop le 11 mai prochain. Cette édition inclura l’ensemble Super Mario Mash-Up ainsi que de nouvelles options de jeu multijoueur. Une version physique sera aussi commercialisée à une date ultérieure.

Il a également été question de Sonic Mania et Project Mekuru devant voir le jour cet été, de Disgaea 5 Complete qui sera lancé le 23 mai, et des chefs-d’œuvre de la Neo Geo, dont Samurai Shodown IV disponible dans l’eShop dès aujourd’hui. Enfin, Puyo Puyo Tetris quant à lui sera lancé le 25 avril.

La mystérieuse station d’accueil de la Nintendo Switch, qui est rapidement disparu des inventaires lors du lancement de la console, sortira officiellement le 19 mai prochain.

Nintendo n’abandonne pas la 3DS

Nintendo a pris tout le monde par surprise avec le dévoilement de Hey! Pikmin, une nouvelle aventure sur 3DS mettant en vedette le Capitain Olimar accompagné de son armée de Pikmin dans des mondes étranges. L’écran tactile permettra aux joueurs de lancer différents types de Pikmin afin de résoudre des énigmes. Le jeu ainsi qu’un nouvel Amiibo à son effigie sortira le 28 juillet.

Cette année marque le 25e anniversaire de Kirby, et pour célébrer l’événement, Nintendo proposera 3 jeux sur 3DS : Team Kirby Clash Deluxe, un jeu gratuit offert sur l’eShop dans lequel quatre personnages de la série doivent affronter des ennemis géants, Kirby’s Blowout Blast, un jeu divisé en 25 tableaux mouvementés qui verra le jour cet été dans l’eShop, et un nouveau jeu d’action multijoueur anonyme qui sera lancé à temps pour la période des fêtes.

Parmi les autres titres 3DS présentés par Nintendo, on retrouve notamment Yo-Kai Watch 2 : Psychic Specters qui proposera de nouveaux personnages, des quêtes exclusives, et la capacité de grimper à bord du Hexpress pour se rendre dans une nouvelle destination. Le jeu est prévu pour l’automne.