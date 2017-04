Lucasfilm dévoile la première bande-annonce de Star Wars : The Last Jedi

Alors que la Force vient tout juste de se réveiller, Luke Skywalker croit qu’il faut déjà mettre fin aux Jedi.

Bon, il faut dire que ce n’est pas comme si cette Force datait d’hier : Lucasfilm a quand même su bâtir un empire commercial autour d’elle avec une tonne de produits dérivés depuis 1977. Mais voilà, la bande-annonce du huitième épisode de la saga de La Guerre des Étoiles laisse présager que le film, comme son nom l’indique, nous présentera les véritables derniers Jedi (qui n’auront vraisemblablement pas de successeurs).

Si vous préférez la version française, la voici :

Certes, le film devant prendre l’affiche le 15 décembre prochain en Amérique du Nord, ou autrement dit une éternité, il n’est pas étonnant que la première bande-annonce soit courte, à la limite de l’aguiche. Ce qui ne l’empêche pas d’être bourrée d’action laissant entrevoir ce que proposera Rian Johnson, qui reprendra la chaise du réalisateur de J.J. Abrams depuis The Force Awakens.

Ah oui! Et aux côtés de Rey et Luke Skywalker, on retrouvera également Kylo Ren, Finn, Poe, BB-8, le faucon millénaire, des TIE Fighters, et une brève présence de la générale Organa, de dos. Rappelons qu’avant son tragique décès en décembre dernier, Carrie Fisher avait déjà tourné quelques scènes pour The Last Jedi.

Enfin, Lucasfilm a également profité de l’événement Star Wars Reunion pour révéler aussi l’affiche du film, beaucoup plus sobre que la dernière (et au look légèrement nostalgique). Reste à savoir si une autre affiche plus conventionnelle et cohérente avec le reste de la saga sera également adoptée, comme c’est généralement le cas.